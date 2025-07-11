Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V League 2025 Hari Ini: Menang 3-0, Garuda?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |09:02 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V League 2025 Hari Ini: Menang 3-0, Garuda?
Timnas Voli Putra Indonesia siap beraksi di SEA V League 2025. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V League 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga kedua Garuda di SEA V League 2025 itu tepatnya akan dimainkan di Candon City Arena, Candon, Filipina pada Jumat (11/7/2025) pukul 14.00 WIB.

Pada laga pertama, Timnas Voli Putra Indonesia gagal meraih hasil manis. Tepatnya Timnas Voli Putra Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Thailand, dengan rincian 25-22, 21-25, 22-25, dan 20-25.

1. Bertekad Bangkit

Usai menelan kekalahan di laga pertama, Timnas Voli Putra Indonesia bertekad bangkit di laga kedua. Karena itulah, Kamboja harus bersiap-siap menghadapi Timnas Voli Putra Indonesia yang dalam mode mengamuk.

Kabar baiknya, Kamboja juga merasakan nasib yang sama seperti Timnas Voli Putra Indonesia, yakni kalah di laga perdana SEA V League 2025. Tepatnya Kamboja tumbang 0-3 dari Vietnam, dengan rincian 23-25, 20-25, dan 21-25.

Karena sama-sama kalah, Timnas Voli Putra Indonesia dan Kamboja saling berdekatan di klasemen kompetisi bola voli antar negara Asia Tenggara tersebut. Tepatnya Timnas Voli Putra Indonesia berada di urutan kelima, sedangkan Kamboja di urutan keenam.

Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam foto ig @indonesia_volleyball
Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam foto ig @indonesia_volleyball

2. Target Juara

Kekalahan dari Thailand di laga perdana SEA V League memang menyulitkan Timnas Voli Putra Indonesia. Namun, Garuda tetap optimis bisa memenangkan turnamen voli tersebut.

“Kami punya semangat tinggi untuk menjuarai SEA V League 2025 ini,” kata asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/43/3161809/timnas_voli_putri_indonesia-pf9M_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Filipina di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Cs Kalah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/43/3161628/timnas_voli_putri_indonesia_tumbang_0_3_dari_timnas_voli_putri_vietnam_di_sea_v_league_2025-yrsM_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2025: Merah Putih Tumbang 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/43/3160223/timnas_voli_putri_indonesia_bertekad_bangkit_di_leg_ii_sea_v_league_2025_indonesianvolleyball-NKvi_large.jpg
Hancur Lebur di Leg I SEA V League 2025, Timnas Voli Putri Indonesia Bangkit di Vietnam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/43/3160008/timnas_voli_putri_indonesia-DSY1_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Cs Takluk 1-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159709/timnas_voli_putri_indonesia_kalah_0_1_dari_timnas_voli_putri_vietnam_di_sea_v_league_2025-hA48_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Dkk Kalah 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/43/3157059/boy_arnez-SVjP_large.jpg
Komentar Berkelas Boy Arnez Usai Bantu Timnas Voli Putra Indonesia Juara Leg II SEA V League 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement