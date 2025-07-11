Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V League 2025 Hari Ini: Menang 3-0, Garuda?

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V League 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga kedua Garuda di SEA V League 2025 itu tepatnya akan dimainkan di Candon City Arena, Candon, Filipina pada Jumat (11/7/2025) pukul 14.00 WIB.

Pada laga pertama, Timnas Voli Putra Indonesia gagal meraih hasil manis. Tepatnya Timnas Voli Putra Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Thailand, dengan rincian 25-22, 21-25, 22-25, dan 20-25.

1. Bertekad Bangkit

Usai menelan kekalahan di laga pertama, Timnas Voli Putra Indonesia bertekad bangkit di laga kedua. Karena itulah, Kamboja harus bersiap-siap menghadapi Timnas Voli Putra Indonesia yang dalam mode mengamuk.

Kabar baiknya, Kamboja juga merasakan nasib yang sama seperti Timnas Voli Putra Indonesia, yakni kalah di laga perdana SEA V League 2025. Tepatnya Kamboja tumbang 0-3 dari Vietnam, dengan rincian 23-25, 20-25, dan 21-25.

Karena sama-sama kalah, Timnas Voli Putra Indonesia dan Kamboja saling berdekatan di klasemen kompetisi bola voli antar negara Asia Tenggara tersebut. Tepatnya Timnas Voli Putra Indonesia berada di urutan kelima, sedangkan Kamboja di urutan keenam.

Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam foto ig @indonesia_volleyball

2. Target Juara

Kekalahan dari Thailand di laga perdana SEA V League memang menyulitkan Timnas Voli Putra Indonesia. Namun, Garuda tetap optimis bisa memenangkan turnamen voli tersebut.

“Kami punya semangat tinggi untuk menjuarai SEA V League 2025 ini,” kata asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).