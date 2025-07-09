Advertisement
SPORT LAIN

Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di SEA V League 2025: Rivan Nurmulki Cs Kalah 1-3!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |16:50 WIB
Timnas Voli Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
HASIL Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di SEA V League 2025. Rivan Nurmulki cs harus tumbang dari Thailand dengan skor 1-3.

Ya, Timnas Voli Putra Indonesia gagal membuka perjalanan dengan manis di SEA V League 2025. Pada laga perdana yang berlangsung di Candon City Arena, Candon, Filipina pada Rabu (9/7/2025) siang WIB, Rivan Nurmulki dan kolega tunduk dari Thailand dengan skor 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, dan 20-25).

Timnas Voli Putra Indonesia

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra Indonesia tampil menggebrak di set pertama SEA V League 2025. Permainan anak asuh Jeff Jiang sulit dibendung oleh pertahanan Timnas Voli Putra Thailand.

Meski begitu, skuad Thailand juga melawan dengan kombinasi serangan spike yang cepat. Tak ayal, jual beli serangan menghiasi jalannya pertandingan set pertama.

Namun demikian, Timnas Voli Putra Indonesia yang bermain konsisten akhirnya sukses mengunci kemenangan 25-22. Memasuki set kedua, Timnas Voli Putra Thailand giliran tampil agresif di awal laga.

Mereka langsung melancarkan serangan masif yang membuat para pemain Indonesia kewalahan. Hasilnya manis, Tim Gajah Perang sukses memenangkan set kedua dengan skor 25-21.

 

