Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Jerman 2025: Marc Marquez Tercepat, Francesco Bagnaia Gagal Tembus 10 Besar!

HASIL latihan bebas 2 MotoGP Jerman 2025. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menjadi yang tercepat.

Sesi free practice (FP) 2 atau latihan bebas 2 MotoGP Jerman 2025 digelar di Sirkuit Sachsenring, Sabtu (12/7/2025) sore WIB. Marquez menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 28,277 detik.

Sementara itu, nasib berbeda dialami sang rekan setim, Francesco Bagnaia. Dia gagal tembus 10 besar.

Jalannya Sesi Latihan Bebas

Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, langsung mencatat waktu tercepat di sesi latihan bebas 2. Namun, catatan tersebut langsung dipatahkan oleh Jack Miller dengan catatan 1 menit 30,265 detik.

Marquez mengambil alih posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 30,180 detik. Tapi, Miller kembali naik ke posisi pertama dengan mempertajam catatan waktunya dengan 1 menit 29,975 detik.

Marquez hanya butuh satu lap untuk melengserkan Miller. Kali ini, rider berjuluk Baby Alien itu memimpin sesi FP2 dengan catatan waktu 1 menit 29,636 detik. Dia dibuntuti oleh Franco Morbidelli dan Miller.

Sementara itu, Francesco Bagnaia masih kesulitan mencatatkan waktu tercepatnya. Murid Valentino Rossi itu masih bercokol di urutan 10. Berbanding terbalik dengan Marquez yang sukses mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 29,048 detik.