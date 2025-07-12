Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Jerman 2025: Marc Marquez Menang Mutlak?

JADWAL siaran langsung Sprint Race MotoGP Jerman 2025 sudah dirilis. Balapan penuh gengsi di Sirkuit Sachsenring ini dapat disaksikan di SPOTV via aplikasi VISION+ pada Sabtu, (12/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pembalap Tim Ducati Lenovo Marc Marquez layak percaya diri menyambut balapan nanti malam. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tercatat sebagai rider yang paling sering menang di MotoGP Jerman, yakni delapan kali.

Marc Marquez calon kuat juara MotoGP Jerman 2025. (Instagram/@ducaticorse)

Ia bersanding dengan pembalap legenda asal Italia yang juga delapan kali menang di kelas premier seri Jerman, Giacomo Agostini. Karena itu, jika kembali menang, Marc Marquez resmi menyandang rider tersukses di MotoGP Jerman.

1. Modal Gemilang di Latihan Bebas

Tanda-tanda Marc Marquez merajai MotoGP Jerman 2025 juga sudah terlihat. Ia keluar sebagai rider tercepat di latihan bebas 1 MotoGP Jerman 2025.

Sementara di latihan bebas MotoGP Jerman 2025, rider 32 tahun ini finis ketiga. Dominasi ini disinyalir terus dilanjutkan saat sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP Jerman 2025 digelar hari ini.

2. Francesco Bagnaia Bikin Kejutan?

Francesco Bagnaia berstatus juara MotoGP Jerman 2024. Saat itu Pecco -sapaan akrab Bagnaia- unggul 3,804 detik atas Marc Marquez di posisi dua.