Hasil Kualifikasi MotoGP Jerman 2025 Tempatkan Marc Marquez di Posisi Pertama?

SACHSENRING – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez diprediksi akan menggila di MotoGP Jerman 2025. Namun, sebelum bersinar di sprint race dan balapan utama, Marquez terlebih dahulu mengincar hasil terbaik di sesi kualifikasi.

Kualifikasi MotoGP Jerman 2025 sesuai jadwal akan digelar di Sirkuit Sachsenring, Jerman, pada Sabtu (12/7/2025). Marquez pun sudah dipastikan langsung turun di kualifikasi kedua usai tampil gemilang di hari pertama MotoGP Jerman 2025.

1. Optimistis

Pada hari pertama MotoGP Jerman 2025 yang digelar pada Jumat 11 Juli 2025, sejatinya Marquez hanya bisa menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama. Pada sesi latihan, Marquez nyatanya harus puas menempati posisi ketiga.

Marquez tepatnya kalah cepat dari Alex Marquez (Gresini Ducati) di posisi kedua, dan Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) yang keluar di posisi pertama. Namun, Marquez tak mempermasalahkan hal itu.

Sebab sejak awal target Marquez di sesi latihan bebas adalah masuk 10 pembalap tercepat agar lolos ke kualifikasi 2 secara langsung. Kini target itu telah terwujud dan Marquez siap menggila di kualifikasi.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

“Waktu Di Giannantonio memang cepat. Meskipun saya di depannya dan dia punya referensi yang bagus. Itu sangat cepat, di bawah rekor. Tapi target kami bukanlah waktu putaran yang spesial, melainkan kualifikasi 2,” ungkap Marquez, dilansir dari Speedweek, Sabtu (12/7/2025).

2. Incar Tempat Pertama

Usai targetnya lolos kualifikasi 2 tercapai, kini Marquez mengincar pembalap tercepat di sesi kualifikasi yang digelar sore nanti, tepatnya pada pukul 16.15-16.30 WIB. Dengan menjadi yang tercepat di kualifikasi, maka Marquez bisa merebut pole position.