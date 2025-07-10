Kisah Kekaguman Pebulu Tangkis China Liu Yu Chen, Anak Angkat dan Pengidola Berat Hendra Setiawan

KISAH kekaguman pebulu tangkis China Liu Yu Chen pada Hendra Setiawan menarik untuk diulas. Ia bahkan sampai dianggap sebagai anak angkat!

Yu Chen dan Hendra merupakan rival di atas lapangan. Keduanya sama-sama turun di sektor ganda putra sehingga sering berjumpa dalam pertandingan.

1. Mengagumi Hendra Setiawan

Akan tetapi, hubungan keduanya di luar lapangan ternyata cukup unik. Yu Chen dan Hendra kerap terlihat bersama, bahkan pernah mengunjungi rumah sang idola.

Usut punya usut, Yu Chen ternyata begitu mengidolai Hendra yang berusia 11 tahun lebih tua. Ia mengaku kerap menyaksikan aksi-aksi legenda bulu tangkis Indonesia tersebut lewat layar kaca.

Kekaguman itu tak berhenti hingga Yu Chen berkarier sebagai pebulu tangkis profesional. Bersama dengan Li Jun Hui, ia menjadi rival sengit Hendra yang berpasangan dengan Mohammad Ahsan pada 2018-2022.

Rasa kagum dan hormat itu berubah jadi hubungan spesial. Yu Chen kerap mengunjungi kediaman Hendra saat bermain di Indonesia. Ia juga kerap mengajak idolanya itu berfoto bersama jika berada satu arena di pertandingan manapun.