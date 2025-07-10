Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Kekaguman Pebulu Tangkis China Liu Yu Chen, Anak Angkat dan Pengidola Berat Hendra Setiawan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |21:26 WIB
Kisah Kekaguman Pebulu Tangkis China Liu Yu Chen, Anak Angkat dan Pengidola Berat Hendra Setiawan
Simak kisah kekaguman pebulu tangkis China Liu Yu Chen terhadap Hendra Setiawan (Foto: Instagram/@liuyuchen88888)
A
A
A

KISAH kekaguman pebulu tangkis China Liu Yu Chen pada Hendra Setiawan menarik untuk diulas. Ia bahkan sampai dianggap sebagai anak angkat!

Yu Chen dan Hendra merupakan rival di atas lapangan. Keduanya sama-sama turun di sektor ganda putra sehingga sering berjumpa dalam pertandingan.

1. Mengagumi Hendra Setiawan

Hendra Setiawan. Liu Yuchen. Huang Yaqionh

Akan tetapi, hubungan keduanya di luar lapangan ternyata cukup unik. Yu Chen dan Hendra kerap terlihat bersama, bahkan pernah mengunjungi rumah sang idola.

Usut punya usut, Yu Chen ternyata begitu mengidolai Hendra yang berusia 11 tahun lebih tua. Ia mengaku kerap menyaksikan aksi-aksi legenda bulu tangkis Indonesia tersebut lewat layar kaca.

Kekaguman itu tak berhenti hingga Yu Chen berkarier sebagai pebulu tangkis profesional. Bersama dengan Li Jun Hui, ia menjadi rival sengit Hendra yang berpasangan dengan Mohammad Ahsan pada 2018-2022.

Rasa kagum dan hormat itu berubah jadi hubungan spesial. Yu Chen kerap mengunjungi kediaman Hendra saat bermain di Indonesia. Ia juga kerap mengajak idolanya itu berfoto bersama jika berada satu arena di pertandingan manapun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement