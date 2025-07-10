Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PBSI Pasangkan Dejan Ferdinansyah dengan Bernadine Anindya, Debut di Vietnam Open 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |17:47 WIB
PBSI Pasangkan Dejan Ferdinansyah dengan Bernadine Anindya, Debut di Vietnam Open 2025
Dejan Ferdinansyah akan berpasangan dengan Bernadine Anindya Wardana (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – PBSI memasangkan Dejan Ferdinansyah dengan Bernadine Anindya Wardana. Keduanya bakal debut di Vietnam Open 2025.

Hal itu diungkapkan langsung oleh pelatih ganda campuran Indonesia, Rionny Mainaky. Keputusan tersebut diambil karena Bernadine memiliki kecocokan dengan permainan Dejan.

1. Kualitas Tidak Diragukan

Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana (Foto: PBSI)
Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana (Foto: PBSI)

Soal kualitas, tampaknya tidak perlu diragukan. Meski baru gabung dengan Pelatnas PBSI Cipayung pada 2025, perempuan berusia 19 tahun itu mreupakan juara Seleksi Nasional (Seleknas).

“Dejan Ferdinansyah akan dipasangkan dengan Bernadine Anindya Wardana yang bergabung dengan pelatnas di awal tahun ini setelah sukses menjadi juara Seleknas,” kata Rionny dalam keterangan resmi PBSI, dikutip Kamis (10/7/2025).

“Keputusan ini diambil setelah melihat kualitas dan kemampuan Bernadine secara teknik, pola permainan dan chemistry yang cocok dengan Dejan di lapangan,” sambung mantan Kabid Binpres PBSI itu.

2. Super 100

Tentu saja, Dejan/Bernardine tidak akan langsung diturunkan di level tertinggi. Pasangan itu akan debut di turnamen-turnamen berlevel Super 100 dulu.

Sesuai rencana, Dejan/Bernadine akan memulai debutnya pada September 2025. Mereka diproyeksikan tampil di Vietnam Open Super 100 dan Indonesia Masters Super 100.

 

