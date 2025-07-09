Advertisement
NETTING

Soal Nasib Pasangan Baru untuk Dejan Ferdinansyah, Rionny Mainaky Tunggu PBSI Ketok Palu

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |18:46 WIB
Soal Nasib Pasangan Baru untuk Dejan Ferdinansyah, Rionny Mainaky Tunggu PBSI Ketok Palu
Dejan Ferdinansyah kala berlaga. (Foto: Djarum Badminton)
A
A
A

KEPALA pelatih ganda campuran Indonesia, Rionny Mainaky, angkat bicara soal pasangan baru untuk Dejan Ferdinansyah. Dia mengaku sudah mengajukan nama ke pengurus PBSI untuk pasangan anyar Dejan.

Diketahui, Dejan sudah tak main bareng Siti Fadia Silva Ramadhanti di sektor ganda campuran. Kini, Rionny pun tinggal menunggu keputusan resmi untuk mengumumkan partner baru Dejan.

Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)

1. Dejan Tak Lanjut dengan Fadia

Sebagaimana diketahui, Dejan telah ditinggal pasangannya Siti Fadia Silva Ramadhanti yang fokus untuk satu sektor saja yakni ganda putri. Karena itu, Rionny berusaha keras mencarikan pasangan anyar untuk mengisi kekosongan Dejan.

Setelah berbagai pertimbangan, Rionny mengaku sudah memiliki satu nama untuk dipasangkan dengan Dejan. Nama tersebut sudah diajukan ke pengurus PBSI yang nantinya akan dirapatkan bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI.

"Kita sudah putuskan (nama pasangan baru Dejan), dari pratama (ganda campuran) kita ambil. Tapi belum diumumkan," ungkap Rionny saat ditemui di Pelatnas PBSI, Rabu (9/7/2025).

"Biasanya kan kita ajukan, Baru nanti di-meeting-in, kita lihat peluang-peluang. Ada dengan Kabid (meeting-nya)," tambahnya.

2. Belum Bisa Ungkap Pasangan Baru Dejan

Lebih lanjut, Rionny belum bisa mengungkapkan nama yang akan menjadi pasangan Dejan. Namun, yang pasti partner anyar tersebut datang dari sektor yang sama, yakni ganda campuran, dan diambil dari skuad pratama.

Meski berasal dari skuad pratama, Rionny meyakinkan bahwa pemain yang dipilih memiliki kualitas baik. Sebab, ia juga harus bisa memberikan pasangan terbaik untuk Dejan yang merupakan pemain level elite.

"Kalau lihat itu dari kualitasnya. Kan kita enggak sembarangan kasih ke Dejan. Karena Dejan kan sudah bisa juara, sudah kalahin pemain yang top," ujar Rionny.

"Intinya kalau dia (pasangan baru Dejan) enggak bisa menyamai (Dejan), kan enggak mungkin saya ajukan," lanjutnya.

 

