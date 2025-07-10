Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Perasaan Anthony Ginting Usai Jadi Pemain Senior Tersisa di Tunggal Putra Pelatnas PBSI

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |13:59 WIB
Perasaan Anthony Ginting Usai Jadi Pemain Senior Tersisa di Tunggal Putra Pelatnas PBSI
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting menjadi salah satu pemain senior tersisa di Pelatnas PBSI usai Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo mengundurkan diri. Anthony pun merasakan sensasi berbeda setiap kali latihan di Pelatnas, karena kini ia lebih banyak berlatih dengan para pemain muda.

Saat ini, Ginting memang tercatat sebagai satu-satunya pemain senior di pelatnas PBSI. Hal itu terjadi setelah Jonatan dan Chico memutuskan menjadi pemain profesional sejak Mei 2025 lalu.

Pada skuad utama tunggal putra utama pun dihuni empat pemain, dengan tiga diantaranya masih terbilang sangat muda. Ketiganya adalah Alwi Farhan, Moh. Zaki Ubaidillah, dan Yohanes Saut Marcellyno.

1. Tak Merasakan Perbedaan

Tetapi, Ginting justru tak merasakan perbedaan berarti. Pemain berusia 28 tahun itu saat ini justru merasa punya motivasi dan semangat yang kembali muda karena dikelilingi juniornya.

"Ya mungkin perbedaannya sekarang yang teman-teman latihannya sekarang kan umurnya lumayan jauh di bawah. Cuma nilai plusnya ya pasti ya jadi keikut semangat dan motivasinya mereka sih setiap harinya," ucap Ginting saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Kamis (10/7/2025).

Anthony Sinisuka Ginting. PBSI
Anthony Sinisuka Ginting. PBSI

"Karena yang sempat saya bilang sebelumnya mereka juga datang bukan cuma asal latihan. Mereka juga yang saya lihat setiap harinya ada kemauan yang tinggi buat mau dia tingkatin, kelemahan apa, kelebihan apa yang mau dia mantepin lagi," tambahnya.

"Dan itu secara enggak langsung juga kan pengaruh ke saya. Jadi juga ngeliat mereka tiap hari ya otomatis kayak ikut semangat juga gitu kan. Jadi lebih ke situ sih," sambungnya.

 

