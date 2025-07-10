Bakal Jadi Ayah, Anthony Ginting Punya Motivasi Tambahan Jelang Japan Open 2025

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting punya kabar baik jelang Japan Open 2025. Atlet yang akrab disapa Ginting itu mengaku akan menjadi ayah karena sang istri, Mitzi Abigail, tengah mengandung buah hati mereka.

Kehadiran si calon bayi membuat Anthony mendapatkan motivasi tambahan untuk menghadapi Japan Open 2025. Ia pun siap menggila dan berharap bisa membawa kabar baik saat kembali ke Tanah Air.

1. Kabar Baik

Ginting sendiri akan segera comeback di Japan Open 2025 pada pekan depan. Ini akan menjadi pertama kalinya bagi Ginting beraksi di lapangan setelah absen kurang lebih selama enam bulan imbas cedera bahu.

Motivasi besar tentu dimiliki Ginting. Namun, ia juga punya motivasi tambahan lainnya karena sang istri, Mitzi Abigail, saat ini tengah mengandung dalam usia kurang lebih empat bulan.

"Motivasi baru ya lebih happy aja sih. Maksudnya. Ada yang ditunggu juga. Pastinya jadi penyemangat tambahan," ungkap Ginting saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Kamis (10/7/2025).

anthony sinisuka ginting dan mitzi abigail

2. Bersyukur Bakal Jadi Ayah

Lebih lanjut, Ginting mengaku sebenarnya tidak punya rencana memiliki momongan dalam waktu cepat. Namun, ia tetap bersyukur karena sang istri langsung diberi kehamilan pada tahun ini.

"Sebenarnya sedapatnya aja sih. Ya lagi cedera juga 6 bulan jadi awalnya memang niat awalnya tuh isinya mungkin pengennya di akhir tahun lah, antara bulan 8, 9, sampai 12. Jadi tahun depan lahirannya," sambung Ginting.