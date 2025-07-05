Adu Gaji Pembalap MotoGP dengan WBSK, Bak Langit dan Bumi!

ADU gaji pembalap MotoGP dengan WSBK menarik untuk diulas. Sebab, angkanya bak langit dan bumi!

MotoGP dan World Superbike (WSBK) merupakan dua ajang balap motor paling bergengsi. Keduanya sama-sama dikelola oleh Dorna Sports meski punya karakteristik berbeda.

1. Beda Karakteristik

Di MotoGP, motornya berjenis prototipe dan hanya dikhususkan untuk balapan. Sementara, di WSBK, motor yang digunakan adalah produksi massal alias yang bisa dipakai di jalan raya.

Dari perbedaan itu bisa dikira-kira seperti apa gaji pembalap di kedua ajang. Besaran gajinya memang bervariasi tetapi jika diambil hanya yang teratas, maka nominalnya berbeda jauh!

2. Gaji Pembalap WSBK

Dari WSBK, pembalap dengan gaji tertinggi di WSBK 2025 adalah Toprak Razgatlioglu dengan 2,1 juta Euro (setara Rp40 miliar) per tahun dari BMW. Angka itu sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Di WSBK 2024, Alvaro Bautista menjadi pembalap dengan gaji tertinggi. Berstatus juara dunia bertahan tahun lalu, pria asal Spanyol itu dibayar 1,9 juta Euro (setara Rp36,2 miliar) per tahun oleh Ducati.