Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo: Cuma Cedera yang Bisa Cegah Marc Marquez Juara MotoGP 2025!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |13:52 WIB
Jorge Lorenzo: Cuma Cedera yang Bisa Cegah Marc Marquez Juara MotoGP 2025!
Marc Marquez dan Jorge Lorenzo. (Foto: MotoGP)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, yakin betul Marc Marquez bakal jadi juara MotoGP 2025. Menurutnya, hanya cedera yang bisa cegah Marquez juara.

Pendapat itu diutarakan oleh Lorenzo setelah melihat performa gila dari The Baby Alien -julukan Marc Marquez. Dari 10 seri balapan, Marquez kini menduduki puncak klasemen sementara.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Marc Marquez Menggila

Marc Marquez mengoleksi 307 poin, unggul 68 angka dari pesaing terdekat yang juga adiknya, Alex Marquez (Gresini Ducati). Marquez unggul jauh setelah memenangkan enam balapan utama, dan sembilan sprint race musim ini.

Melihat konsistensi Marquez, Lorenzo berpendapat tidak akan ada pembalap lain yang bisa menggesernya. Eks pembalap Yamaha itu menegaskan, Marquez akan menjadi juara musim ini.

"Saya pikir Marc Marquez akan memenangkan gelar," kata Lorenzo dilansir dari Motosan, Sabtu (5/7/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/38/3174878/francesco_bagnaia-LMGx_large.jpg
Francesco Bagnaia Kena Mental Usai Melempem di MotoGP Mandalika 2025, Davide Tardozzi: Dia Sangat Terpukul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/38/3174799/fermin_aldeguer-GWkA_large.jpg
Segini Gaji Fermin Aldeguer, Pembalap Tim Gresini Racing yang Juara MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/38/3174771/joan_mir-W6lj_large.jpg
Joan Mir Sebut Sirkuit Mandalika Mimpi Buruk bagi Seluruh Pembalap MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/38/3174747/joan_mir-EdiT_large.jpg
Joan Mir Soroti Gravel Sirkuit Mandalika Usai Jadi Saksi Kecelakaan Marc Marquez-Bezzecchi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/38/3174736/marc_marquez-Q6x1_large.jpg
Bukan karena Ditabrak, Adik Valentino Rossi Tuduh Kerikil di Sirkuit Mandalika Jadi Penyebab Marc Marquez Cedera Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/38/3174725/francesco_bagnaia-RHVb_large.jpg
Misteri Kemerosotan Francesco Bagnaia di MotoGP Mandalika 2025: Ducati Tak Punya Jawaban
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement