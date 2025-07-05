Jorge Lorenzo: Cuma Cedera yang Bisa Cegah Marc Marquez Juara MotoGP 2025!

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, yakin betul Marc Marquez bakal jadi juara MotoGP 2025. Menurutnya, hanya cedera yang bisa cegah Marquez juara.

Pendapat itu diutarakan oleh Lorenzo setelah melihat performa gila dari The Baby Alien -julukan Marc Marquez. Dari 10 seri balapan, Marquez kini menduduki puncak klasemen sementara.

1. Marc Marquez Menggila

Marc Marquez mengoleksi 307 poin, unggul 68 angka dari pesaing terdekat yang juga adiknya, Alex Marquez (Gresini Ducati). Marquez unggul jauh setelah memenangkan enam balapan utama, dan sembilan sprint race musim ini.

Melihat konsistensi Marquez, Lorenzo berpendapat tidak akan ada pembalap lain yang bisa menggesernya. Eks pembalap Yamaha itu menegaskan, Marquez akan menjadi juara musim ini.

"Saya pikir Marc Marquez akan memenangkan gelar," kata Lorenzo dilansir dari Motosan, Sabtu (5/7/2025).