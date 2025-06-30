Hasil IBL Playoff 2025: Satria Muda Lanjut ke Semifinal Usai Singkirkan Prawira Bandung

JAKARTA - Kemenangan manis diraih Satria Muda atas Prawira Bandung di gim ketiga babak pertama playoff Indonesian Basketball League (IBL) 2025, pada Minggu 29 Juni 2025 malam WIB. Pasalnya dengan kemenangan 89-72 di laga ketiga itu, Satria Muda unggul 2-1 atas Prawira Bandung sehingga berhak lolos ke semifinal.

Jalannya Pertandingan

Prawira Bandung sebenarnya tampil cukup apik pada laga yang berlangsung di Britama Arena. Mereka mendominasi sepanjang kuarter pertama, dengan Brandis Raley-Ross dan Yudha Saputera sebagai bintangnya.

Permainan Prawira Bandung sukses membuat Satria Muda kerepotan. Alhasil, mereka mampu menuntaskan kuarter pertama dengan kemenangan 18-14.

Namun, Prawira Bandung kurang konsisten. Pada kuarter kedua, tim asuhan David Singleton itu justru kehilangan ritme permainannya. Mereka digempur dan kewalahan meladeni Satria Muda.

Satria Muda vs Prawira Bandung. (Foto: IBL)

Abraham Damar Grahita dan kolega tampil lebih menyengat pada kali ini. Satria Muda pun sukses menghajar Prawira Bandung di kuarter kedua, 26-13.