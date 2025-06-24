Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Pilih Duel Versus Marc Marquez ketimbang Pimpin Klasemen MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |02:46 WIB
Alex Marquez Pilih Duel Versus Marc Marquez ketimbang Pimpin Klasemen MotoGP 2025
Alex Marquez mengaku lebih suka berduel melawan Marc Marquez (Foto: Instagram/@ducati)
SCARPERIA E SAN PIERO – Alex Marquez mengaku lebih suka berduel melawan Marc Marquez ketimbang memimpin klasemen MotoGP 2025. Menurutnya, hal tersebut jauh lebih mengasyikkan.

Alex dan Marquez acap kali bersaing dalam perebutan posisi pertama sejauh musim ini. Terbaru, kakak-beradik itu bertarung pada balapan MotoGP Italia 2025 di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Minggu 22 Juni malam WIB.

Marc Marquez bersalaman dengan Alex Marquez usai MotoGP Italia 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez bersalaman dengan Alex Marquez usai MotoGP Italia 2025 (Foto: MotoGP)

Keduanya sempat bertarung sengit dalam perebutan posisi pertama. Pada akhirnya, Marquez berhasil finis posisi pertama diikuti Alex dan Fabio Di Giannantonio.

1. Sangat Menikmati Pertarungan

Meski gagal meraih kemenangan, Alex mengaku sangat menikmati pertarungan melawan kakaknya. Sebab, ia menilai Marquez adalah salah satu rider terbaik dalam sejarah MotoGP saat ini. 

“Saya sangat menikmati bertarung dengan Marc. Jauh lebih memuaskan bisa bersaing dengannya, dengan seseorang yang saya anggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah,” ucap Alex Marquez, dilansir dari Motosan, Selasa (24/6/2025).

Menurut pria asal Spanyol itu, persaingan sengit melawan Marquez justru memberinya kepuasan lebih besar daripada harus menjadi pemuncak klasemen. Bagi Alex, duel melawan kakaknya adalah momen berharga yang memperkaya pengalamannya sebagai rider.

 

