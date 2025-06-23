Catat Kemenangan Ke-93, Marc Marquez Butuh Berapa Lagi untuk Lewati Rekor Valentino Rossi?

MARC Marquez sukses mencatat kemenangan ke-93 di MotoGP Italia 2025. Lantas, butuh berapa lagi baginya agar bisa melewati rekor Valentino Rossi?

Pekan sempurna lagi-lagi dijalani Marquez pada MotoGP 2025. Ia merebut pole position dan memenangi Sprint Race serta balapan utama di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Italia.

1. Pole Position Ke-100, Kemenangan Ke-93

Marc Marquez melaju di MotoGP Italia 2025 (Foto: Ducati Corse)

Itu merupakan pole position ke-100 bagi Marquez di semua kelas (Moto3, Moto2, dan MotoGP). Ia juga mencatatkan kemenangan ke-93 sejak memulai karier balap pada 2008 di kelas Moto3/125 cc.

Khusus di MotoGP, Marquez mengoleksi 72 pole position dan 67 kemenangan. Angka-angka tersebut menjadikannya salah satu pembalap paling sukses di kelas premier.

2. Rekor Valentino Rossi

Lantas, bagaimana dengan Valentino Rossi? Legenda hidup MotoGP ini mengoleksi 115 kemenangan dan 65 pole position di semua kelas sejak turun balapan pada 1996.

Khusus di MotoGP, Rossi memiliki 89 kemenangan dan 55 pole position. Dengan jumlah itu, The Doctor mengoleksi tujuh gelar juara dunia, satu lebih banyak dari Marquez di kelas premier.