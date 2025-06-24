Alex Marquez Sudah Tahu Mustahil Kalahkan Marc Marquez di MotoGP Italia 2025

Alex Marquez mengaku sudah tahu mustahil akan mengalahkan Marc Marquez di MotoGP Italia 2025 (Foto: MotoGP)

SCARPERIA E SAN PIERO – Alex Marquez mengaku sudah tahu mustahil akan mengalahkan Marc Marquez di MotoGP Italia 2025. Ia menuturkan, sang kakak bisa melaju sangat cepat di mana pun, termasuk sirkuit yang tidak menguntungkan.

Marquez keluar sebagai pemenang di Sirkuit Audotromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Italia, Minggu 22 Juni 2025 malam WIB. Pria berusia 32 tahun itu bisa dibilang menang susah payah karena harus melewati duel sengit di awal balapan melawan Alex dan Francesco Bagnaia.

Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez di MotoGP Italia 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

The Ant from Cervera sukses mengambil alih posisi pertama dari adiknya ketika balapan memasuki putaran sembilan. Dari situ, Marquez terus melesat hingga finis posisi pertama dengan mengasapi Alex dan Fabio Di Giannantonio.

1. Sudah Prediksi

Usai balapan, Alex mengakui dari awal sudah memprediksi akan kesulitan melawan Marquez. Kendati ada anggapan Mugello bukan sirkuit yang ramah buat sang kakak, fakta di lapangan tentu berkata sebaliknya.

“Itu sesuatu yang sudah saya perkirakan, jujur saja. Dia sudah menunjukkan sejak kemarin sangat cepat, terutama di sirkuit yang, secara teori, seharusnya membuatnya kesulitan,” ucap Alex Marquez, dikutip dari Motosan, Selasa (24/6/2025).

“Memang benar dia sudah bertahun-tahun bersama Honda, dan orang bilang ini sirkuit yang buruk untuknya, padahal waktu itu memang juga buruk untuk Honda,” imbuh pria berpaspor Spanyol itu.