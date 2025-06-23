Advertisement
MOTOGP

Campur Aduk Perasaan Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Usai Rajai Sirkuit Mugello

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |09:36 WIB
Campur Aduk Perasaan Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Usai Rajai Sirkuit Mugello
Veda Ega Pratama rajai Sirkuit Mugello. (Foto: Instagram/@veda_54)
FLORENCE – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses rajai Sirkuit Mugello, Italia, di Red Bull Rookies Cup 2025 seri Italia. Dia pun merasa campur aduk usai sukses ukir kiprah manis tersebut.

Veda Ega tampil impresif pada balapan seri Italia yang berlangsung di Sirkuit Mugello. Pembalap kelahiran Gunung Kidul itu menyapu bersih dua kemenangan pada Sabtu 21 Juni 2025 dan Minggu 22 Juni 2025.

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Menangi Balapan Red Bull Rookies Cup di Sirkuit Mugello!

1. Kemenangan Dramatis

Kemenangan dramatis didapat pada balapan kedua. Veda Ega sempat tercecer ke urutan delapan, meski memulai balapan dari urutan kedua. Namun, pembalap muda Indonesia itu menunjukkan mentalnya dan berhasil merangsek ke papan atas.

Veda Ega yang memimpin balapan sempat disalip oleh pembalap Malaysia, Hakim Danish, di tikungan terakhir pada lap terakhir. Namun secara mengejutkan, dia berhasil menyalip Danish tepat di garis finis dengan keunggulan hanya 0,11 detik.

“Itu balapan yang sangat sulit. Saya mencoba melakukan hal yang sama seperti kemarin (Sabtu), yaitu memimpin di akhir. Hakim datang dari sisi luar di tikungan terakhir, tapi saya yakin bisa menyalipnya,” kata Veda Ega, dilansir dari laman resmi Red Bull Rookies Cup, Senin (23/6/2025).

“Saya masuk ke dalam slipstream-nya dan saya lebih cepat darinya, jadi saya hanya menunggu momen yang tepat untuk keluar dan menyalip,” sambungnya.

 

