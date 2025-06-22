Link Live Streaming Race MotoGP Italia 2025: Marc Marquez Berjaya di Kandang Francesco Bagnaia?

Simak link live streaming race MotoGP Italia 2025 di artikel ini (Foto: Instagram/@motogp)

LINK live streaming Race MotoGP Italia 2025 bisa ditemukan di akhir artikel ini. Akankah Marc Marquez berjaya di kandang Francesco Bagnaia?

Seri kesembilan MotoGP 2025 ini memasuki puncaknya. Lomba dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Italia, Minggu (22/6/2025) pukul 19.00 WIB sebanyak 23 putaran.

1. Dominasi Marc Marquez

Hingga seri kedelapan, Marquez masih mendominasi di MotoGP 2025. Ia sukses merebut empat kemenangan dan sisanya dibagi rata ke Bagnaia, Alex Marquez, Johann Zarco, dan Marco Bezzecchi.

Sementara di Sprint Race, Marquez seperti sulit digoyahkan. Dari sembilan kali balapan pendek itu, The Ant from Cervera sanggup memenangi delapan di antaranya, termasuk di Mugello.

Kemenangan yang diraih pada Sabtu 21 Juni 2025 malam WIB itu cukup mengesankan. Marquez, yang bermasalah dengan motornya saat start, sempat terlempar ke urutan delapan di tikungan pertama.

Entah bagaimana, dalam satu lap saja, rider Ducati Lenovo itu bisa berada di posisi tiga. Kemudian, ia merebut pimpinan lomba dari sang adik, Alex Marquez, hanya dalam hitungan tiga lap.