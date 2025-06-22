Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Dicemooh Usai Menangi Sprint Race MotoGP Italia 2025, Davide Tardozzi Minta Penonton Tutup Mulut!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |14:59 WIB
Marc Marquez Dicemooh Usai Menangi Sprint Race MotoGP Italia 2025, Davide Tardozzi Minta Penonton Tutup Mulut!
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dicemooh para penonton di Sirkuit Mugello usai menangi sprint race MotoGP Italia 2025. Melihat pembalapnya diejek seperti itu, manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi ngamuk dan meminta para penonton untuk tutup mulut.

Ya, Marquez berhasil memenangkan balapan singkat di Sirkuit Mugello, Italia, pada Sabtu 21 Juni 2025. Kemenangan itu menjadi spesial karena untuk pertama kalinya Marquez berdiri di podium juara dengan menggunakan warna Ducati.

Perlu diketahui, balapan di Sirkuit Mugello bisa dikatakan seri kandang dari Ducati. Namun, Marquez nyatanya tak mendapatkan sambutan hangat dari para penonton yang hadir di Sirkuit Mugello.

1. Dicemooh Penonton

Biasanya, Marquez memang tidak disukai publik Sirkuit Mugello karena rival dari legenda MotoGP asal Italia, Valentino Rossi. Kondisinya saat itu Marquez tampil dengan bendera Repsol Honda.

Namun, kini Marquez sudah membela bendera Ducati. Tim pabrikan kebanggaan Italia itu mendapatkan Marquez yang sempat putus asa karena melempem sejak kecelakaan parah di MotoGP 2020.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Pada MotoGP 2025, Marquez dan tim pabrikan Ducati bekerja sama. GP Italia menjadi yang paling menarik karena untuk pertama kalinya Marquez bermain sebagai pembalap Ducati di Italia.

Hanya saja, respons sejumlah penonton tak sesuai harapan. Masih banyak yang mencemooh rider asal Spanyol tersebut.

 

Halaman:
1 2
