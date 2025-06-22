5 Nomor Keramat yang Sudah Tak Dipakai Lagi di MotoGP, Nomor 1 Milik Valentino Rossi!

LIMA nomor keramat yang sudah tak dipakai lagi di MotoGP. Salah satunya milik Valentino Rossi.

Ya, sejumlah nomor balap diputuskan dipensiunkan oleh pihak penyelenggara. Sejumlah alasan melatarbelakanginya yang tentunya berkaitan dengan para pembalap.

Pasalnya, nomor balap begitu melekat dengan sosok pembalapnya. Lantas, nomor balap berapa saja yang dipensiunkan sehingga tak bisa lagi dipakai para pembalap?

Berikut 5 nomor keramat yang sudah tak dipakai lagi di MotoGP:

1. Valentino Rossi (46)

Salah satu nomor keramat yang sudah tak dipakai lagi di MotoGP adalah 46. Nomor ini identik dengan sosok Valentino Rossi.

Nomor 46 sudah tak dipakai lagi usai Rossi putuskan pensiun dari MotoGP. Keputusan itu diambil pada 2021. Keputusan ini diambil karena sosok Valentino Rossi yang begitu melegenda sehingga nomornya juga jadi keramat dan tak boleh digunakan pembalap lainnya.

2. Loris Capirossi (65)

Nomor motor 65 juga dipensiunkan MotoGP. Nomor ini identik dengan sosok Loris Capirossi. Dia merupakan pembalap legendaris di MotoGP.

Demi memberi penghormatan kepada Loris Capirossi, nomor 65 pun dipensiunkan. Keputusan itu diambil usai sang pembalap pensiun.