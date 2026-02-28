Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Thailand 2026: Marco Bezzecchi Asapi Marc Marquez?

BURIRAM – Sesi sprint race pertama di MotoGP 2026 akan segera berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand, pada Sabtu (28/2/2026) sore WIB. Menarik tentunya menanti siapa pembalap yang akan bersinar, apakah rider Ducati Lenovo, Marc Marquez? Atau justru Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang bersinar di hari pertama MotoGP Thailand 2026?

Ya, Marco Bezzecchi tampil fenomenal pada sesi latihan pembuka MotoGP Thailand 2026 di Sirkuit Buriram, pada Jumat 27 Februari 2026. Meski sempat terganggu ancaman cuaca buruk, Bezzecchi sukses mencatatkan rekor lap baru sekaligus mengamankan posisi puncak di akhir sesi.

Keberhasilan ini membuktikan performa apik Bezzecchi sejak masa pramusim terus berlanjut. Ia berhasil menggusur Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) yang sempat memimpin lama, tepat saat sesi menyisakan dua menit terakhir.

1. Strategi Dadakan di Tengah Ancaman Badai

Jalannya sesi latihan kali ini tidak berjalan sesuai rencana awal bagi sebagian besar tim. Langit Buriram yang mendung dan ancaman badai yang mendekat memaksa para kru untuk mengubah strategi secara mendadak.

Marco Bezzecchi melaju di MotoGP Thailand 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Alih-alih fokus pada pencarian race pace, tim-tim segera beralih ke mode time attack lebih awal guna menghindari lintasan basah.

"Kami harus mengubah rencana di menit-menit terakhir. Beruntung, tim melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sangat penting bagi kedua belah pihak (pembalap dan kru) untuk siap bereaksi secepat mungkin. Saat saya memutuskan untuk berhenti di luar rencana, tim sudah siap. Saya pikir itu adalah kunci dalam situasi seperti ini," ujar Bezzecchi dikutip dari laman resmi MotoGP, Sabtu (28/2/2026).