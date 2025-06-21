Mengintip Kesibukan Paddock Formula E Jakarta E-Prix 2025

JAKARTA – Formula E 2025 telah tiba di seri Indonesia yang bertajuk Jakarta E-Prix 2025. Jelang balapan utama yang digelar pada Sabtu (21/6/2025), mari mengintip kesibukan para tim di paddock yang berada di Jakarta International Circuit, Ancol, Jakarta Utara.

Para pembalap telah melakukan sesi free practice 1 atau sesi latihan bebas 1 pada Jumat 20 Juni 2025 sore WIB kemarin. Pembalap DS Penske, Maximilian Günther berhasil menjadi yang tercepat dengan 1 menit 06,050 detik. Sementara itu, posis kedua ditempati oleh pembalap Porsche, Antonio Felix Da Costa.

1. Sibuk Racik Settingan Terbaik

Berdasarkan pantauan Okezone, setelah sesi tersebut setiap tim langsung sibuk di area paddock masing-masing. Pasalnya, mereka membedah mobil yang dikendari pembalapnya untuk mencari settingan terbaik.

Para penonton pun diperbolehkan melihat kesibukan di sana. Akan tetapi, diberikan waktu dan jarak terbatas agar tidak mengganggu kerja para tim.

Para pembalap Formula E 2025 telah menjalani free practice 2 pagi tadi, tepatnya pada pukul 08.00 WIB. Agenda selanjutnya para pembalap menghadapi kualifikasi, pukul 10.00 WIB dan balapan utama akan dimulai pukul 15.05 WIB.

2. Persaingan Diprediksi Bakal Seru

Formula E Jakarta E-Prix 2025. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Pembalap Porsche Pascal Wehrlein berusaha tampil maksimal dalam Formula E Jakarta. Hal tersebut agar dia bisa menjaga asa untuk menjadi juara dunia musim ini seperti edisi 2023-2024.

Saat ini dia sementara waktu menempati posisi kedua dengan 103 poin. Sementara itu, posisi puncak dihuni pembalap Nissan, O. Rowland dengan 171 poin.