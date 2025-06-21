Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Berselisih 68 Poin, Pascal Wehrlein Masih Optimistis Juara Dunia Formula E 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |00:13 WIB
Berselisih 68 Poin, Pascal Wehrlein Masih Optimistis Juara Dunia Formula E 2024-2025
Pascal Wehrlein masih optimistis bisa menjadi juara dunia Formula E 2024-2025 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Pascal Wehrlein masih optimistis bisa menjadi juara dunia Formula E 2024-2025. Kendati saat ini tertinggal 68 poin, pembalap tim Porsce Formula E Team itu cukup berpeluang.

Seri ke-12 Formula E 2024-2025 akan digelar di Jakarta akhir pekan ini. Balapan bertajuk Jakarta E-Prix 2025 itu dihelat di Sirkuit Jakarta International E-Prix (JIEC), Ancol, Sabtu (21/6/2025).

1. Posisi 2

Jakarta E-Prix 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Jakarta E-Prix 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Wehrlein nangkring di posisi dua klasemen Formula E 2024-2025 dengan 103 angka. Ia terpaut 68 poin dari pemuncak klasemen Oliver Rowland dengan lima seri tersisa, termasuk Jakarta.

Jelang balapan, Wehrlein mengaku masih ada dalam posisi mengejar titel juara dunianya yang kedua. Hal tersebut tak boleh dianggap remeh.

"Kami berada di posisi untuk bertarung meraih kemenangan dan bertarung untuk kejuaraan dunia. Saya pikir itu bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh," kata Wehrlein, dikutip Sabtu (21/6/2025).

2. Tidak Menjadi Beban

Pembalap berusia 30 tahun itu menegaskan ambisinya tidak menjadi beban, terkhusus di Jakarta. Hal tersebut malah membuatnya akan semakin bersemangat.

"Menurutku, itulah motivasi terbaik, jujur saja yaitu dengan memikirkan betapa besar usaha yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke titik ini," papar Wehrlein.

 

Halaman:
1 2
