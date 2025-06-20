Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Penonton Nikmati Latihan Bebas 1 Jakarta E-Prix 2025, Cuaca Tak Jadi Penghalang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |19:16 WIB
Penonton Nikmati Latihan Bebas 1 Jakarta E-Prix 2025, Cuaca Tak Jadi Penghalang
Penonton cukup menikmati latihan bebas 1 Jakarta E-Prix 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
JAKARTA – Penonton menikmati sesi latihan bebas 1 (FP1) Jakarta E-Prix 2025. Cuaca panas di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, Jumat (20/6/2025) sore WIB, tak jadi penghalang.

Berdasarkan pantauan Okezone di sana, sekira seribu penonton memadati salah satu tribun. Mereka begitu menikmati aksi-aksi pembalap di atas perlintasan.

1. Sorak-sorai

Jakarta E-Prix 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Jakarta E-Prix 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Aksi-aksi pembalap membuat para penonton bersorak-sorai saat menyaksikan sesi tersebut. Teriknya cuaca tidak menghilangkan semangat mereka.

Pada pukul 16.14 WIB, bendera merah sempat berkibar. Hal tersebut karena pembalap Envision Racing, Robin Frijns mengalami kecelakan di tikungan ketujuh.

Setelah beberapa saat sesi tersebut kembali berjalan. Para pembalap berusaha menampilkan performa terbaik.

2. Maximilian Gunther Tercepat

Pembalap DS PENSKE, Maximilian Günther, berhasil menjadi yang tercepat dengan 1 menit 06,050 detik. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh pembalap Porsche, Antonio Felix Da Costa.

 

Halaman:
1 2
