HOME SPORTS F1 & A1

Live iNews Pagi Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Jakarta E-Prix 2025

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |18:01 WIB
Live iNews Pagi Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Jakarta E-Prix 2025
Simak jadwal siaran langsung Jakarta E-Prix 2025 di iNews (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA kembali menyambut ajang balap mobil listrik paling bergengsi di dunia 2025 Sarinah Jakarta E-Prix. Setelah sukses besar di gelaran-gelaran sebelumnya, 22 pembalap elit dunia siap kembali adu cepat di sirkuit jalan raya kebanggaan ibu kota, Jakarta International Circuit.

Sorotan dua musim lalu masih terasa hangat, saat Nick Cassidy mencuri perhatian lewat kemenangan dramatisnya. Sementara duo Porsche, Pascal Wehrlein dan Antonio Felix Da Costa, tampil solid dan berhasil mengamankan posisi di podium, menegaskan kekuatan tim mereka. Namun, musim baru selalu membawa harapan baru dan tentu saja, kejutan yang tak terduga.

Replika Mobil Formula E Gen Evo 3 dipamerkan jelang Jakarta E-Prix 2025 (Foto: Okezone/Refi Sandi)

Akankah Jakarta kembali jadi saksi pertarungan menegangkan antara nama-nama besar seperti Cassidy dan duo Porsche? Atau akan muncul bintang baru dengan strategi cemerlang dan aksi menyalip yang mendebarkan?

Jangan Lewatkan 2025 Sarinah Jakarta E-Prix mulai besok, Kualifikasi, Sabtu 21 Juni Pukul 10.20 WIB, Race Pukul 23.30 WIB WIB, hanya di iNews premium Sports.

(Wikanto Arungbudoyo)

Telusuri berita Sport lainnya
