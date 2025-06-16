Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tak Ingin Main-Main, Fajar Alfian Serius Tatap Tur Asia Bersama Shohibul Fikri

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |01:58 WIB
Tak Ingin Main-Main, Fajar Alfian Serius Tatap Tur Asia Bersama Shohibul Fikri
Fajar Alfian bersama Shohibul Fikri jadi pasangan baru selama Tur Asia. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian menegaskan bakal serius bermain bersama Muhammad Shohibul Fikri selama tur Asia mendatang. Meski Fikri berstatus partner sementara, Fajar siap memberikan yang terbaik dan tentu menargetkan gelar juara.

Ya, Fajar dan Fikri dipastikan menjadi duet baru selama tur Asia yang berlangsung pada Juli-Agustus 2025. Mereka dipasangkan karena partner masing-masing pun tak bisa bermain.

Diketahui pasangan Fajar, Muhammad Rian Ardianto terpaksa absen karena ada urusan keluarga. Sementar partner Fikri, Daniel Marthin masih dalam proses pemulihan cedera.

1. Tetap Main Serius

Meski tidak berpasangan dengan Rian, Fajar mengatakan akan tetap bersikap profesional. Atlet asal Bandung, Jawa Barat itu ingin memberikan yang terbaik dalam setiap turnamen Asia mendatang.

"Tapi bukan berarti saya iseng-iseng ya ke sana asal main tapi saya juga pengen kayak mencoba ya. Karena mencoba partner orang lain gitu loh bagaimana enaknya, bagaimana sulitnya. Karena juga dengan Rian 11 tahun ya apa 12 tahun belum pernah saya berpartneran dengan pasangan lain di turnamen individual resmi," terang Fajar saat Indonesia Open 2025, dikutip Senin (16/6/2025).

"Jadi ini adalah kesempatan buat saya buat mengukur kemampuan saya dengan partner yang lain," tambahnya.

Fajar Alfian/Rian Ardianto. PBSI
Fajar Alfian/Rian Ardianto. PBSI

2. Soal Pasangan Baru

Berbicara pasangan baru, Fajar mengatakan telah menerima keputusan pelatih untuk bertandem dengan Fikri. Pebulu tangkis berusia 30 tahun itu menegaskan siap untuk berjuang dalam tur Asia mendatang.

 

Halaman:
1 2
