HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Indonesia di China Open 2025: 16 Wakil Siap Tempur, Ada Anthony Ginting hingga Fajar/Fikri!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |15:59 WIB
Daftar Wakil Indonesia di China Open 2025: 16 Wakil Siap Tempur, Ada Anthony Ginting hingga Fajar/Fikri!
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

DAFTAR wakil Indonesia di China Open 2025. Sebanyak 16 wakil Tanah Air dipastikan siap tempur, di antaranya ada Anthony Sinisuka Ginting hingga pasangan baru, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis daftar pemain yang akan berlaga di China Open 2025. Indonesia mengirim 16 wakil terbaiknya pada ajang Super 1000 tersebut.

Gregoria Mariska Tunjung. pbsi

Sesuai jadwal, China Open 2025 akan berlangsung di Changzhou, China pada 22 sampai 27 Juli 2025. Ajang itu merupakan satu rangkaian tur Asia dalam kalender BWF tahun ini.

1. Tunggal Putra

Pada sektor tunggal putra, Indonesia menurunkan tiga wakil. Dua dari pelatnas PBSI, yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Alwi Farhan.

Kemudian, ada satu wakil dari non pelatnas PBSI, yaitu Jonatan Christie. Menarik menantikan kiprah para pemain itu, termasuk Anthony Ginting yang sudah lama absen karena cedera.

2. Gregoria Mariska hingga Fajar/Fikri Siap Beraksi

Kemudian di barisan tunggal putri, ada dua pemain Tanah Air yang siap beraksi. Mereka adalah Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani.

Sektor ganda putra diwakili tiga wakil, yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando, dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. China Open 2025 akan menjadi ajang kedua bagi Fajar/Fikri karena sebelumnya mereka juga masuk daftar pemain untuk Japan Open 2025.

 

Halaman:
1 2
