HOME SPORTS NETTING

Indonesia Open 2025: Perjuangan Sabar/Reza dan Fajar/Rian Layak Diapresiasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |16:18 WIB
Indonesia Open 2025: Perjuangan Sabar/Reza dan Fajar/Rian Layak Diapresiasi
Perjuangan keras Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di semifinal Indonesia Open 2025 Super 1000 layak diapresiasi (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Perjuangan keras Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di semifinal Indonesia Open 2025 Super 1000 layak diapresiasi. Kedua pasangan berusaha menjaga kehormatan tuan rumah di Istora Senayan, Jakarta.

Di pertandingan pertama, Sabar/ Reza Pahlevi tampil solid menghadapi wakil Malaysia, Man Wei Chong/Tee Kai Wun, Sabtu 7 Juni 2025 malam WIB. Setelah menang 21-18 di gim pertama dan kalah 12-21 di gim kedua, mereka berhasil bangkit di gim ketiga.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Bermain tenang dan penuh strategi, mereka menang 21-18. Sabar/Reza pun melaju ke final Super 1000 pertama dalam kariernya.

Sementara itu, Fajar/Rian harus menghadapi laga berat melawan Kim Won-ho/Seo Seung-jae. Dalam pertandingan berdurasi panjang ini, mereka menunjukkan perjuangan tak kenal lelah meski akhirnya kalah tipis 18-21, 21-19, 21-23.

1. Bangga

BNI lewat Corporate Secretary Okki Rushartomo mengaku bangga dengan perjuangan mereka. Kendati Fajar/Rian belum berhasil lolos ke final, upaya kerasnya sudah menunjukkan sportivitas sebagai atlet.

"Kami bangga atas semangat juang yang ditunjukkan Fajar/Rian. Walaupun belum berhasil melangkah ke final, perjuangan mereka mencerminkan sportivitas dan semangat pantang menyerah yang menginspirasi bangsa," kata Okki dalam keterangan tertulis, Minggu (8/6/2025).

Fajar/Rian sempat tertinggal 0-4 di awal gim pertama namun berhasil menyamakan skor 8-8. Setelah keunggulan singkat 10-9, mereka tertinggal 9-11 di interval dan terus mengejar hingga akhir gim. Gim pertama akhirnya dimenangkan oleh pasangan Korea Selatan 21-18.

 

