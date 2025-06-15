Advertisement
NETTING

Herry IP Banjir Pujian Usai Bawa Ganda Putra Malaysia Berjaya, Mantan Petinggi BAM: Beruntung Punya Dia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |04:05 WIB
Herry IP Banjir Pujian Usai Bawa Ganda Putra Malaysia Berjaya, Mantan Petinggi BAM: Beruntung Punya Dia
Herry Iman Pierngadi kini latih ganda putra Malaysia. (Foto: BA Malaysia)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Mantan direktur performa Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM), James Selvaraj, menyebut Malaysia beruntung punya pelatih seperti Herry Iman Pierngadi. Pasalnya, pelatih yang akrab disapa Herry IP memberi dampak yang sangat positif untuk dunia bulu tangkis Malaysia saat ini.

Herry IP langsung menunjukkan magisnya setelah ditunjuk sebagai ganda putra pelatnas Malaysia pada Februari 2025. Di bawah komando pelatih berjuluk Naga Api itu, ganda putra Malaysia sukses meraih empat podium juara.

Herry IP ukses bantu Aaron Chia/Soh Wooi Yik juara BAC 2025. (Foto: Instagram/aaronchiatengfong)

1. Ganda Putra Malaysia Berjaya

Tiga gelar disumbang oleh duet anyar mereka, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik pada Kejuaraan Bulu Tangkis Asia (BAC) 2025, Thailand Open 2025, dan Singapore Open 2025. Satu gelar lainnya disabet Man Wei Chong/Kai Wun Tee pada Malaysia Masters 2025.

Selvaraj pun mengungkapkan permainan ganda putra Malaysia saat ini berbeda jauh. Sejak dilatih Herry IP, performa Aaron Chia dan kolega bermain sangat taktis dan rapi.

“Cara bermain mereka sekarang memang berbeda. Dari gaya pukulan, pendekatan taktik, hingga pengambilan keputusan penting di lapangan, semuanya terlihat lebih rapi,” kata Selvaraj, dilansir dari Berita Harian, Minggu (15/6/2025).

2. Sanjung Habis Herry IP

Dia menyampaikan, Herry IP paham betul apa yang dibutuhkan anak didiknya. Selvaraj menilai hal itu yang menjadi nilai tambah dari eks pelatih Pelatnas PBSI Cipayung.

“Herry sangat paham apa yang harus dilakukan di lapangan dan itu sangat membantu para pemain,” ujar dia.

“Kalau lihat cara dia memberi arahan saat jeda pertandingan, terlihat jelas dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Itu yang membedakan dia dengan pelatih lain,” tambahnya.

 

