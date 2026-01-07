Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Denmark Line Hojmark Kjaersfeldt, Tiket Olimpiade 2024 Miliknya Diambil Rekan Sendiri

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |15:24 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Denmark Line Hojmark Kjaersfeldt, Tiket Olimpiade 2024 Miliknya Diambil Rekan Sendiri
Line Hojmark Kjaersfeldt kala berlaga. (Foto: Instagram/@linekjaersfeldt)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis supercantik Denmark, Line Hojmark Kjaersfeldt, menarik diulas. Dia harus relakan tiket Olimpiade 2024 miliknya diambil rekan sendiri.

Hal itu karena adanya campur tangan Federasi Bulu Tangkis Denmark. Mereka justru menunjuk pemain tunggal putri lain Denmark, yakni Mia Blichfeldt, yang mentas di Olimpiade Paris 2024.

Line Hojmark Kjaersfeldt foto ig @linekjaersfeldt

1. Tiket Sudah di Genggaman

Ya, pil pahit harus ditelan Line Hojmark Kjaersfeldt dalam perjuangannya lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dia sejatinya tampil apik sehingga menduduki posisi tinggi di klasemen Road to Olimpiade.

Line ada di peringkat tertinggi yang bisa lolos di babak kualifikasi untuk mewakili Denmark di Olimpiade Paris 2024. Namun, harapannya tampil di ajang bergengsi itu harus pupus karena Federasi Bulu Tangkis Denmark justru tidak menunjuk Line untuk terbang ke Paris pada Juli 2024.

Federasi Bulu Tangkis Denmark justru menunjuk Mia Blichfeldt. Padahal, Mia ada di posisi lebih rendah dari Line di klasemen Road to Olimpiade. 

2. Sampaikan Kekecewaan di Media Sosial

Sontak, keputusan ini membuat Line Hojmark Kjaersfeldt merasa kecewa. Ia pun mengutarakan kekecewaannya ini di media sosial pribadinya.

“Bagi yang belum tahu, finis tertinggi di kualifikasi Olimpiade bukan berarti saya terpilih untuk Olimpiade, karena federasi masih bisa memilih siapa yang mereka inginkan,” tulis Line Hojmark Kjaersfeldt dalam unggahan di media sosial pribadinya.

“Kemarin, federasi membuat keputusan tentang siapa yang akan mewakili Denmark di Paris musim panas ini, dan itu bukan keputusan saya. Impian saya hancur,” sambung tulisannya.

“Saya sangat sedih, kecewa, marah, frustrasi, dan tersakiti karena federasi tidak percaya kepada saya untuk memberikan hasil yang baik di Paris,” ungkap Line.

 

