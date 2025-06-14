Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ganda Putra Malaysia Makin Bersinar, Lee Chong Wei: Berkat Herry IP!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |02:01 WIB
Ganda Putra Malaysia Makin Bersinar, Lee Chong Wei: Berkat Herry IP!
Ganda putra asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik bersama Herry IP dan Rexy Mainaky. (Foto: Instagram/aaronchiatengfong)
KUALA LUMPUR - Legenda bulu tangkis dunia, Lee Chong Wei senang Malaysia memiliki Herry Iman Piengardi sebagai pelatih ganda putra. Pasalnya berkat pelatih yang akrab disapa Herry IP tersebut, kini performa ganda putra Malaysia semakin bersinar.

Herry IP langsung menunjukkan magisnya setelah ditunjuk sebagai ganda putra Pelatnas Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) pada Februari 2025 lalu. Pelatih berjuluk Naga Api itu tak butuh waktu lama mengantarkan ganda putra Malaysia meraih podium juara.

1. Ganda Putra Malaysia Makin Moncer

Di bawah komando Herry IP, ganda putra Pelatnas BAM sudah mencatat empat gelar juara. Tiga gelar disumbang oleh duet andalan mereka, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik pada Kejuaraan Bulu Tangkis Asia (BAC) 2025, Thailand Open 2025, dan Singapore Open 2025. Satu gelar lainnya disabet Man Wei Chong/Kai Wun Tee pada Malaysia Masters 2025.

Chong Wei mengakui kesuksesan ganda putra Malaysia tersebut tak luput dairi sentuhan magis Herry IP. Yang paling menonjol menurutnya adalah performa Aaron/Wooi Yik yang saat ini dinilai tampil lebih konsisten.

“Kamu bisa lihat sendiri, terutama pada pasangan Aaron Chia-Soh Wooi Yik. Mereka sekarang tampil lebih konsisten dan percaya diri. Seolah-olah ini bukan Aaron-Wooi Yik yang kita kenal sebelumnya,” kata Chong Wei, dilansir dari Harian Metro, Sabtu (14/6/2025).

Herry IP. (Bagas Abdiel/MPI)
Herry IP. (Bagas Abdiel/MPI)

2. Herry IP Berhasil Tingkatkan Kualitas Para Pemain

Legenda bulutangkis Malaysia itu mengatakan, kunci keberhasilan tersebut adalah komunikasi yang baik antara Herry IP dengan para anak didiknya. Menurutnya, para pemain menjadi tampil lebih percaya diri di lapangan karena adanya komunikasi yang baik.

“Saya rasa kunci utamanya adalah komunikasi. Menurut saya, ketika pelatih bisa berkomunikasi dengan baik, pesan mudah tersampaikan,” terang Chong Wei.

 

