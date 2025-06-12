Herry IP Puji Performa Ganda Putra Malaysia meski Terhenti di Semifinal Indonesia Open 2025

KUALA LUMPUR – Pelatih ganda putra Malaysia, Herry Iman Pierngadi, memuji performa ganda putra Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee. Pujian diberikan kepada anak didiknya itu, meksi di semifinal Indonesia Open 2025.

Menurut Herry IP, anak didiknya mengalami grafik peningkatan. Tak ayal, kiprah manis pun ditunjukkan Man/Kai.

1. Kiprah Man/Kai

Man/Kai menjadi satu-satunya wakil Malaysia pada sektor ganda putra yang berhasil melaju hingga babak semifinal. Sayangnya, langkah mereka harus terhenti di babak tersebut.

Ganda Malaysia ranking tujuh dunia itu kalah dari pasangan Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Man/Tee kalah dari pasangan non Pelatnas PBSI itu lewat pertarungan rubber game dengan skor 18-21, 21-12, dan 18-21.