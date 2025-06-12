Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Herry IP Puji Performa Ganda Putra Malaysia meski Terhenti di Semifinal Indonesia Open 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |04:05 WIB
Herry IP Puji Performa Ganda Putra Malaysia meski Terhenti di Semifinal Indonesia Open 2025
Herry Iman Pierngadi kini latih ganda putra Malaysia. (Foto: BA Malaysia)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pelatih ganda putra Malaysia, Herry Iman Pierngadi, memuji performa ganda putra Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee. Pujian diberikan kepada anak didiknya itu, meksi di semifinal Indonesia Open 2025.

Menurut Herry IP, anak didiknya mengalami grafik peningkatan. Tak ayal, kiprah manis pun ditunjukkan Man/Kai. 

Ganda Putra Malaysia Raih 5 Gelar di 2025, Herry IP: Di Luar Perkiraan Saya!

1. Kiprah Man/Kai

Man/Kai menjadi satu-satunya wakil Malaysia pada sektor ganda putra yang berhasil melaju hingga babak semifinal. Sayangnya, langkah mereka harus terhenti di babak tersebut.

Ganda Malaysia ranking tujuh dunia itu kalah dari pasangan Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Man/Tee kalah dari pasangan non Pelatnas PBSI itu lewat pertarungan rubber game dengan skor 18-21, 21-12, dan 18-21.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/40/3146469/muhammad_rian_ardianto-LDYM_large.jpg
Keren! Muhammad Rian Ardianto Catat Pukulan Smash Terkencang di Indonesia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/40/3146142/hendra_setiawan_bersama_sabar_karyaman_dan_reza_pahlevi-rP0s_large.jpg
Lolos Final Indonesia Open 2025, Sabar/Reza Akui Hendra Setiawan Beri Dampak Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/40/3146171/istora_senayan-Elt9_large.jpg
Respons Santai Ganda Putri Malaysia soal Teriakan Penonton Istora Senayan: Tidak Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/40/3146130/hendra_setiawan-yRpD_large.jpg
Kata Hendra Setiawan soal Potensi Sabar/Reza Usai Jadi Runner Up Indonesia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/40/3145942/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-rQsq_large.jpg
Perasaan Sabar/Reza Usai Gagal Juara Indonesia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/40/3145830/sabar_karyaman_dan_reza_pahlevi_dapat_bonus_usai_jadi_runner_up_indonesia_open_2025-2wZv_large.jpg
Terima Bonus Rp100 Juta Usai Jadi Runner Up Indonesia Open 2025, Sabar/Reza Makin Semangat Kejar Gelar Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement