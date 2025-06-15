Tanpa Jorge Martin, Marco Bezzecchi Jadi Fokus Utama Perkembangan Motor Aprilia Racing

NOALE – Manajer Aprilia Racing, Paolo Bonora mengungkapkan kini fokus utama timnya di MotoGP 2025 adalah mengembangkan motor yang berpusat kepada Marco Bezzecchi. Sebab Jorge Martin sejauh ini masih berusaha keras pulih dari cedera.

Aprilia Racing bisa dikatakan belum mampu menempel Ducati dalam kejuaraan musim ini. Saat ini, Aprilia Racing duduk di posisi keempat klasemen konstruktor, jauh di belakang Ducati yang menempati urutan pertama.

1. Fokus Kembangkan Motor untuk Bezzecchi

Absennya Jorge Martin karena cedera menjadi masalah utama bagi Aprilia Racing. Juara MotoGP 2024 itu diketahui sedang dalam pemulihan cedera, dan belum diketahui kapan akan kembali ke lintasan balap.

Meski demikian, Marco Bezzecchi berhasil tampil cukup baik ketika Martin tak ada. Pembalap asli Italia itu finis keenam pada seri balapan Amerika Serikat, dan menjadi juara saat membalap di Inggris.

Karena itu, Aprilia Racing berfokus membantu Marco Bezzecchi. Bonora mengungkapkan, perkembangan Bezzecchi setelah pengujian di Sirkuit Aragon, Spanyol pada 9 Juni 2025 lalu cukup baik.

“Sangat menarik. Seperti biasa setelah Grand Prix, kondisinya bagus, jadi kami fokus pada time attack Marco (Bezzecchi). Kami menerapkan banyak hal, terutama pada sisi elektronik, untuk mengelola fase akselerasi dengan lebih baik agar sepeda motor tetap terkendali dan lebih stabil,” ungkap Bonora dikutip dari Crash, Minggu (15/6/2025).

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

“Kami juga menguji sesuatu yang berhubungan dengan aerodinamika. Itu sesuatu yang bagus, ini komentar pertama, (tetapi) kami harus mengujinya dengan semua pembalap untuk mendapatkan komentar dari mereka. Tampaknya bagus dan kami mungkin akan melihatnya selama paruh kedua musim ini,” sambungnya.