Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tanpa Jorge Martin, Marco Bezzecchi Jadi Fokus Utama Perkembangan Motor Aprilia Racing

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |18:22 WIB
Tanpa Jorge Martin, Marco Bezzecchi Jadi Fokus Utama Perkembangan Motor Aprilia Racing
Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)
A
A
A

NOALE – Manajer Aprilia Racing, Paolo Bonora mengungkapkan kini fokus utama timnya di MotoGP 2025 adalah mengembangkan motor yang berpusat kepada Marco Bezzecchi. Sebab Jorge Martin sejauh ini masih berusaha keras pulih dari cedera.

Aprilia Racing bisa dikatakan belum mampu menempel Ducati dalam kejuaraan musim ini. Saat ini, Aprilia Racing duduk di posisi keempat klasemen konstruktor, jauh di belakang Ducati yang menempati urutan pertama.

1. Fokus Kembangkan Motor untuk Bezzecchi

Absennya Jorge Martin karena cedera menjadi masalah utama bagi Aprilia Racing. Juara MotoGP 2024 itu diketahui sedang dalam pemulihan cedera, dan belum diketahui kapan akan kembali ke lintasan balap.

Meski demikian, Marco Bezzecchi berhasil tampil cukup baik ketika Martin tak ada. Pembalap asli Italia itu finis keenam pada seri balapan Amerika Serikat, dan menjadi juara saat membalap di Inggris.

Karena itu, Aprilia Racing berfokus membantu Marco Bezzecchi. Bonora mengungkapkan, perkembangan Bezzecchi setelah pengujian di Sirkuit Aragon, Spanyol pada 9 Juni 2025 lalu cukup baik.

“Sangat menarik. Seperti biasa setelah Grand Prix, kondisinya bagus, jadi kami fokus pada time attack Marco (Bezzecchi). Kami menerapkan banyak hal, terutama pada sisi elektronik, untuk mengelola fase akselerasi dengan lebih baik agar sepeda motor tetap terkendali dan lebih stabil,” ungkap Bonora dikutip dari Crash, Minggu (15/6/2025).

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

“Kami juga menguji sesuatu yang berhubungan dengan aerodinamika. Itu sesuatu yang bagus, ini komentar pertama, (tetapi) kami harus mengujinya dengan semua pembalap untuk mendapatkan komentar dari mereka. Tampaknya bagus dan kami mungkin akan melihatnya selama paruh kedua musim ini,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement