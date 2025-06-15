Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ingin Kompetitif di MotoGP 2025, Enea Bastianini Pastikan Timnya Terus Berbenah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |09:53 WIB
ENEA Bastianini memastikan tim Red Bull KTM Tech3 terus berbenah. Sebab, mereka tak ingin semakin tertinggal di MotoGP 2025.

Bastianini kepayahan dalam delapan seri awal MotoGP 2025. Pembalap berpaspor Italia itu hanya tiga kali finis di 10 besar dan sisanya lebih banyak berkutat di papan bawah.

1. Berusaha Memenuhi Kebutuhan

La Bestia memahami tim sedang berusaha memenuhi kebutuhannya di KTM RC16. Pasalnya, meningkatkan performa motor tidak semudah yang dibayangkan karena butuh proses.

"Beberapa elemen sepeda motor memerlukan waktu pengembangan lebih lama," kata Bastianini dilansir dari laman Motosan, Minggu (15/6/2025).

2. Tahapan Panjang

Pembalap berpaspor Italia itu mengatakan ada berapa elemen motornya sudah ada peningkatan. Akan tetapi, ada pula yang harus melewati tahapan yang panjang agar menghasilkan apa yang dibutuhkannya.

 

Halaman:
1 2
