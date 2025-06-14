Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bos Persija Jakarta Harap Istrinya Bisa Bantu Majukan Olahraga Indonesia Khususnya Sepakbola

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |08:31 WIB
Bos Persija Jakarta Harap Istrinya Bisa Bantu Majukan Olahraga Indonesia Khususnya Sepakbola
Mohamad Prapanca berharap karya ilmiah sang istri dapat membantu memajukan olahraga (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, bangga sang istri Nina Silvana meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Pancasila. Ia berharap karya ilmiah itu nantinya bisa memajukan olahraga Indonesia.

Rasa bahagia terpancar dari Nina setelah menjalani sidang S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Jumat 13 Juni 2025. Ia dinyatakan lulus dalam sidang dengan judul disertasi Penguatan Peran Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) Dalam Perwujudan Prinsip Kepastian Hukum Good Governance Keolahragaan di Indonesia.

1. Dunia Olahraga Tidak Baik-Baik Saja

Ilustrasi sepakbola

Nina mengambil disertasi itu karena melihat dunia olahraga di Indonesia masih belum baik-baik saja, terutama sepakbola. Ia melihat masih banyak federasi olahraga lainnya yang belum profesional termasuk soal sengketa yang berujung dualisme.

"Berangkat dari sana, cita-cita saya mau meneliti dan mengangkat permasalahan sengketa yang selama ini belum ada kejelasan dan kepastian. Saya tidak ada hubungan dengan Pak Panca karena dalam disertasi saya tidak hanya menyebut sepakbola saja, tapi semua olahraga,” kata Nina, dikutip Sabtu (14/6/2025).

“Bagaimana caranya melakukan penyelesaian di bidang olahraga lain. Saya lihat begitu banyak yang tidak bisa diselesaikan permasalahan di olahraga lain di Indonesia," imbuhnya.

Nina mengaku siap apabila diminta untuk masuk ke dalam federasi demi menyelesaikan permasalahan yang menghantui olahraga nasional. Selain federasi, ada Kemenpora RI yang juga bisa membutuhkan jasanya demi menyusun perangkat aturan.

"Kalau saya dibutuhkan tentu saja mau demi kemajuan olahraga di Indonesia. Tapi saya ini kan akademisi ya pastinya terus melakukan penelitian lewat tulisan,” kata Nina.

“Kalau nanti diundang jadi pembicara atau membuat Undang-undang baru untuk menyelesaikan permasalahan seperti yang saya tuliskan, saya siap," tutupnya.

2. Tidak Menyangka

Sementara itu, Prapanca bangga sekali dengan istrinya yang bisa menyelesaikan kuliah S3 tepat waktu, bahkan cumlaude dengan IPK fantastis 3,93. Ia tidak menyangka Nina bisa fokus membuat karya ilmiah yang nantinya diharapkan bisa memajukan olahraga Indonesia.

"Saya kira tadinya cuma mengisi hari saja supaya tidak kosong tapi ternyata serius sekali. Saya pun terkejut ternyata lulus dengan cumlaude IPK 3,9,” aku Prapanca.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement