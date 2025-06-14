Masih Bisa Dikalahkan, Ini Titik Lemah Marc Marquez di MotoGP 2025

BORGO PANIGALE - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez masih bisa dikalahkan para pesaingnya di MotoGP 2025 ini karena ia pun masih memiliki titik lemah. Menurut kepala kru Marquez, Marco Rigamonti, titik lemah rider asal Spanyol tersebut adalah masih kesulitan menghadapi lintasan yang banyak tikungan ke kanan.

Marc Marquez tampil hampir sempurna di delapan seri balapan MotoGP 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu sukses memenangkan empat balapan utama, serta enam Sprint Race.

Saat ini, Marquez memimpin klasemen sementara dengan koleksi 233 poin. Namun demikian, bukan berarti Marquez selalu tampil luar biasa dalam setiap balapan musim ini.

1. Masih ada Titik Lemah

Marquez sempat mengalami masalah di seri balapan Amerika Serikat, dan melempem di Spanyol. Rigamonti mengakui, Marquez memang mempunyai kelemahan tersendiri.

Menurut Rigamonti, titik lemah ini bertambah sedikit parah karena Marquez sempat mengalami cedera. Rigamonti mengatakan, Marquez kesulitan saat berbelok ke kanan dalam balapan.

Marc Marquez melaju pada MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

"Itu merupakan hal yang sulit bagi Marc, karena posisi belok kanan secara historis merupakan titik lemahnya, terutama setelah cedera panjang yang membuatnya absen pada musim 2020," kata Rigamonti dikutip dari Crash, Sabtu (14/6/2025).

“Katakan saja di mana ia sedikit lebih kesulitan, dari sudut pandang pengendara, adalah pada belokan yang tepat. Ia mengatakan bahwa setelah cedera lengan, kemampuannya sedikit lebih buruk, hal itu selalu sulit, tetapi sekarang sedikit lebih buruk," sambungnya.