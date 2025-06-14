Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Masih Bisa Dikalahkan, Ini Titik Lemah Marc Marquez di MotoGP 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |00:01 WIB
Masih Bisa Dikalahkan, Ini Titik Lemah Marc Marquez di MotoGP 2025
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BORGO PANIGALE - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez masih bisa dikalahkan para pesaingnya di MotoGP 2025 ini karena ia pun masih memiliki titik lemah. Menurut kepala kru Marquez, Marco Rigamonti, titik lemah rider asal Spanyol tersebut adalah masih kesulitan menghadapi lintasan yang banyak tikungan ke kanan.

Marc Marquez tampil hampir sempurna di delapan seri balapan MotoGP 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu sukses memenangkan empat balapan utama, serta enam Sprint Race.

Saat ini, Marquez memimpin klasemen sementara dengan koleksi 233 poin. Namun demikian, bukan berarti Marquez selalu tampil luar biasa dalam setiap balapan musim ini.

1. Masih ada Titik Lemah

Marquez sempat mengalami masalah di seri balapan Amerika Serikat, dan melempem di Spanyol. Rigamonti mengakui, Marquez memang mempunyai kelemahan tersendiri.

Menurut Rigamonti, titik lemah ini bertambah sedikit parah karena Marquez sempat mengalami cedera. Rigamonti mengatakan, Marquez kesulitan saat berbelok ke kanan dalam balapan.

Marc Marquez melaju pada MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

"Itu merupakan hal yang sulit bagi Marc, karena posisi belok kanan secara historis merupakan titik lemahnya, terutama setelah cedera panjang yang membuatnya absen pada musim 2020," kata Rigamonti dikutip dari Crash, Sabtu (14/6/2025).

“Katakan saja di mana ia sedikit lebih kesulitan, dari sudut pandang pengendara, adalah pada belokan yang tepat. Ia mengatakan bahwa setelah cedera lengan, kemampuannya sedikit lebih buruk, hal itu selalu sulit, tetapi sekarang sedikit lebih buruk," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement