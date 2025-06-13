Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kalah Saing dari Marc Marquez Cs di MotoGP 2025, Alberto Puig: Honda Tak akan Menyerah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |10:59 WIB
Kalah Saing dari Marc Marquez Cs di MotoGP 2025, Alberto Puig: Honda Tak akan Menyerah!
Para pembalap Ducati di MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ARAGON – Honda masih tertinggal dari Ducati di MotoGP 2025. Mendapati timnya masih kalah saing dari Marc Marquez cs, kepala tim Honda, Alberto Puig, beri respons berkelas.

Puig menegaskan tak khawatir tertinggal dari Ducati. Sebab, Honda tidak akan menyerah untuk terus bersaing.

Marc Marquez. (instagram/marcmarquez93)

1. Honda Kalah Saing

Honda saat ini berada di posisi kedua klasemen konstruktor setelah pembalapnya meraih satu kemenangan, dan dua podium. Mereka telah mengumpulkan 119 poin.

Namun, Tim Sayap Emas -julukan Honda- masih tertinggal dari Ducati. Diketahui, Ducati mendominasi dalam delapan seri balapan awal.

Di klasemen pembalap, lima pembalap Ducati menduduki lima besar dengan Marc Marquez, Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Fabio Di Gianantonio secara berurutan. Johann Zarco (LCR Honda) berada di posisi keenam dengan koleksi 97 poin.

Setelah bersinar di seri balapan Prancis dan Inggris, Honda melempem di Sirkuit Aragon, Spanyol pada Minggu 8 Juni 2025. Joan Mir (Honda Racing Team) yang finis ketujuh adalah pembalap Honda teratas yang di balapan itu.

Sementara, Zarco tak dapat menyelesaikan balapan. Setelah itu, Honda mencoba beberapa komponen baru dalam pengujian di sirkuit yang sama.

2. Tak Gusar

Puig pun menemukan sejumlah perkembangan. Dia kemudian menegaskan, Honda tidak akan terjebak dengan situasi saat ini. Pria asal Spanyol itu mengatakan, Honda tidak akan menyerah untuk mengejar tim teratas, terkhusus Ducati.

"Kami tidak terjebak. Kami maju selangkah demi selangkah.Kami bisa memahami bahwa motornya semakin baik. Para pebalap memahami hal ini," kata Puig dikutip dari Crash, Jumat (13/6/2025).

"Kami memahami dengan jelas masalah besar kami. Di Jepang, mereka tengah berupaya keras untuk mengatasinya. Kami selalu mengatakan hal yang sama, kami tidak akan pernah menyerah," tambahnya menegaskan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement