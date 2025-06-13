Kalah Saing dari Marc Marquez Cs di MotoGP 2025, Alberto Puig: Honda Tak akan Menyerah!

ARAGON – Honda masih tertinggal dari Ducati di MotoGP 2025. Mendapati timnya masih kalah saing dari Marc Marquez cs, kepala tim Honda, Alberto Puig, beri respons berkelas.

Puig menegaskan tak khawatir tertinggal dari Ducati. Sebab, Honda tidak akan menyerah untuk terus bersaing.

1. Honda Kalah Saing

Honda saat ini berada di posisi kedua klasemen konstruktor setelah pembalapnya meraih satu kemenangan, dan dua podium. Mereka telah mengumpulkan 119 poin.

Namun, Tim Sayap Emas -julukan Honda- masih tertinggal dari Ducati. Diketahui, Ducati mendominasi dalam delapan seri balapan awal.

Di klasemen pembalap, lima pembalap Ducati menduduki lima besar dengan Marc Marquez, Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Fabio Di Gianantonio secara berurutan. Johann Zarco (LCR Honda) berada di posisi keenam dengan koleksi 97 poin.

Setelah bersinar di seri balapan Prancis dan Inggris, Honda melempem di Sirkuit Aragon, Spanyol pada Minggu 8 Juni 2025. Joan Mir (Honda Racing Team) yang finis ketujuh adalah pembalap Honda teratas yang di balapan itu.

Sementara, Zarco tak dapat menyelesaikan balapan. Setelah itu, Honda mencoba beberapa komponen baru dalam pengujian di sirkuit yang sama.

2. Tak Gusar

Puig pun menemukan sejumlah perkembangan. Dia kemudian menegaskan, Honda tidak akan terjebak dengan situasi saat ini. Pria asal Spanyol itu mengatakan, Honda tidak akan menyerah untuk mengejar tim teratas, terkhusus Ducati.

"Kami tidak terjebak. Kami maju selangkah demi selangkah.Kami bisa memahami bahwa motornya semakin baik. Para pebalap memahami hal ini," kata Puig dikutip dari Crash, Jumat (13/6/2025).

"Kami memahami dengan jelas masalah besar kami. Di Jepang, mereka tengah berupaya keras untuk mengatasinya. Kami selalu mengatakan hal yang sama, kami tidak akan pernah menyerah," tambahnya menegaskan.