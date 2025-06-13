Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Marc Marquez, Legenda MotoGP Justru Favoritkan Anak Didik Valentino Rossi

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |08:39 WIB
Bukan Marc Marquez, Legenda MotoGP Justru Favoritkan Anak Didik Valentino Rossi
Valentino Rossi dan anak didiknya di MotoGP 2025. (Foto: VR46 Academy)
LEGENDA MotoGP, Kevin Schwantz, ungkap pembalap favoritnya di MotoGP 2025. Alih-alih Marc Marquez yang lagi gacor, Kevin Schwantz justru favoritkan anak didik Valentino Rossi, yakni Franco Morbidelli.

Tentu saja, legenda MotoGP itu punya alasan khusus. Dia pun mengaku sudah mengenal sosok Morbidelli sejak kecil.

Franco Morbidelli finis ketiga di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

1. Kevin Schwantz Favoritkan Franco Morbidelli

Kevin Schwantz mengaku memiliki pembalap favorit tersendiri di MotoGP musim ini. Tak seperti kebanyakan orang yang idolakan sosok Marc Marquez atau Francesco Bagnaia yang sedang gacor, Schwantz justru jadikan Morbidelli pembalap favorit.

Menurutnya, Morbidelli punya sederet keunggulan. Dia merupakan sosok pembalap baik, tenang, dan santai. Tetapi, Morbidelli tetap ganas dalam balapan.

"Jika saya punya pembalap favorit, itu adalah Morbidelli,” ujar Kevin Schwantz, dikutip dari Motosan, Jumat (13/6/2025).

“Saya merasa dia baik, tenang, santai, dan saya senang berbicara dengannya," lanjutnya.

"Saya tidak menghabiskan cukup waktu dengan salah satu dari mereka untuk benar-benar punya favorit,” ucap Schwantz.

 

Halaman:
1 2
