Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Eks Rival Lihat Marc Marquez Berubah Drastis di MotoGP 2025, Apa yang Berbeda?

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |14:44 WIB
Eks Rival Lihat Marc Marquez Berubah Drastis di MotoGP 2025, Apa yang Berbeda?
Eks rival melihat Marc Marquez kini berubah drastis (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

EKS rival yakni Pol Espargaro melihat Marc Marquez berubah drastis di MotoGP 2025. Apa yang berbeda di mata sang pengamat?

Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu sukses merebut empat kemenangan di balapan utama dan tujuh kemenangan Sprint Race di musim ini. 

1. Menunjukkan Bakat Alami

Marc Marquez melaju di MotoGP Inggris 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju di MotoGP Inggris 2025 (Foto: Ducati Corse)

Dengan hasil manis itu, Marquez mencatatkan 233 poin dari delapan seri balapan musim ini. Ia unggul 32 poin atas pesaing terdekatnya yang juga merupakan adiknya, Alex Marquez (Gresini Racing). 

Espargaro mengakui ada perbedaan signifikan yang terjadi dalam diri Marquez. Mantan rekan setimnya itu langsung menunjukkan bakat alami dan mampu menyaingi pembalap-pembalap yang mengasapinya pada 2024.

"Tahun lalu kita melihat Marquez di banyak sirkuit di mana ia tidak memiliki kecepatan seperti, misalnya, Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Ia sedikit tertinggal di setiap balapan," kata Espargaro dikutip dari Motosan, Kamis (12/6/2025). 

"Tahun ini ia sedikit berbeda, ia memiliki kecepatan itu, ia mendominasi di sini (Aragon)," sambung pria asal Spanyol tersebut. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement