Eks Rival Lihat Marc Marquez Berubah Drastis di MotoGP 2025, Apa yang Berbeda?

EKS rival yakni Pol Espargaro melihat Marc Marquez berubah drastis di MotoGP 2025. Apa yang berbeda di mata sang pengamat?

Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu sukses merebut empat kemenangan di balapan utama dan tujuh kemenangan Sprint Race di musim ini.

1. Menunjukkan Bakat Alami

Marc Marquez melaju di MotoGP Inggris 2025 (Foto: Ducati Corse)

Dengan hasil manis itu, Marquez mencatatkan 233 poin dari delapan seri balapan musim ini. Ia unggul 32 poin atas pesaing terdekatnya yang juga merupakan adiknya, Alex Marquez (Gresini Racing).

Espargaro mengakui ada perbedaan signifikan yang terjadi dalam diri Marquez. Mantan rekan setimnya itu langsung menunjukkan bakat alami dan mampu menyaingi pembalap-pembalap yang mengasapinya pada 2024.

"Tahun lalu kita melihat Marquez di banyak sirkuit di mana ia tidak memiliki kecepatan seperti, misalnya, Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Ia sedikit tertinggal di setiap balapan," kata Espargaro dikutip dari Motosan, Kamis (12/6/2025).

"Tahun ini ia sedikit berbeda, ia memiliki kecepatan itu, ia mendominasi di sini (Aragon)," sambung pria asal Spanyol tersebut.