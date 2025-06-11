Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Berjaya di MotoGP Aragon 2025, Dani Pedrosa Tak Terkejut

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |04:01 WIB
Marc Marquez Berjaya di MotoGP Aragon 2025, Dani Pedrosa Tak Terkejut
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
ALCANIZ - Keberhasilan pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez berjaya di MotoGP Aragon 2025 tak membuat Dani Pedrosa terkejut. Pasalnya mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda itu sudah memprediksikan The Baby Alien bakal menguasai seri kedelapan MotoGP 2025 itu karena sangat memahami betul kondisi Sirkuit Aragon, Spanyol.

Ya, Marquez keluar sebagai pemenang di MotoGP Aragon 2025. Pembalap asal Spanyol itu tampil sangat dominan pada balapan utama yang berlangsung di Sirkuit MotorLand Aragon, Minggu (8/6) lalu.

Tanda-tanda Marquez bakal keluar menjadi pemenang sebenarnya sudah terlihat sejak hari pertama. Pasalnya, Baby Alien selalu unggul sejak dari sesi latihan bebas. Kemudian juga sukses keluar sebagai pemenang pada sesi balapan sprint.

Lebih dari itu, Marquez memang menyandang status sebagai raja Aragon. Pasalnya dia merupakan pembalap terbanyak yang meraih kemenangan di Sirkuit MotorLand Aragon. Total saat ini dia sudah mencatat tujuh kemenangan di sirkuit tersebut.

1. Pedrosa Sudah Menebak

Faktor-faktor tersebut yang membuat Pedrosa tak kaget dengan keberhasilan Marquez di MotoGP Aragon 2025. Dia menilai Baby Alien adalah rider yang paling paham kondisi aspal di sirkuit tersebut ketimbang rider lainnya.

Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

“Marc yang balapan di rumah sendiri dan di sirkuit yang sangat cocok dengannya, sulit untuk dikalahkan. Menurut saya, dialah yang paling memahami kondisi aspal (di Sirkuit Aragon),” kata Pedrosa, dilansir dari Motosan, Rabu (11/6/2025).

“Karena kita melihat waktu putaran yang sangat cepat seiring berjalannya balapan, yang justru berlawanan dari apa yang biasanya diharapkan,” tambahnya.

 

