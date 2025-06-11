Resmi! Toprak Razgatlioglu Tinggalkan WSBK dan Gabung Pramac Racing di MotoGP 2026

Toprak Razgatlioglu resmi pindah dari WSBK ke MotoGP mulai musim 2026. (Foto: MotoGP)

JUARA dunia World Superbike (WSBK) dua kali, Toprak Razgatlioglu resmi pindah ke MotoGP di musim 2026. Rider asal Turki itu tepatnya bergabung dengan tim satelit Yamaha, Pramac Racing.

1. Pindah ke MotoGP

Kabar tersebut diumumkan lewat akun instagram resmi MotoGP. Juara dunia WSBK itu akhirnya mendapat kesempatan beraksi di kompetisi balap motor tertinggi dunia.

"Juara Dunia #WorldSBK dua kali Toprak Razgatlioglu akan terjun ke MotoGP bersama Pramac Racing pada tahun 2026," tulis MotoGP pada instagramnya, Rabu (11/6/2025).

Rumor mengenai Razgatlioglu sebenarnya memang sudah santer belakangan ini. Pembalap tim BMW itu sebelumnya sudah dikaitkan dengan Pramac Racing, dan Honda.

Benar saja, Razgatlioglu dipinang oleh Pramac Racing. Pembalap asal Turki itu akan menggantikan Jack Miller yang kontraknya akan habis akhir musim ini.

Pembalap WSBK, Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/tr_tr54)

2. Miliki Hubungan yang Baik dengan Yamaha

Tak pelak jika Razgatlioglu merapat ke Yamaha. Pasalnya, dia memiliki hubungan dengan tim pabrikan asal Jepang tersebut.