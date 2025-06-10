Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Respons Santai Ganda Putri Malaysia soal Teriakan Penonton Istora Senayan: Tidak Masalah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |20:05 WIB
Respons Santai Ganda Putri Malaysia soal Teriakan Penonton Istora Senayan: Tidak Masalah
Istora Senayan. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

RESPONS santai ganda putri Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan soal teriakan boo penonton Istora Senayan. Mereka mengaku tidak masalah dengan hal tersebut.

Hal ini disampaikan Pearly/Thinaah usai tampil di Indonesia Open 2025. Ajang tersebut turut digelar di Istora Senayan.

Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Foto BWF Media

1. Indonesia Open 2025

Gelaran Indonesia Open 2025 telah berakhir pada pekan lalu. Turnamen berlevel Super 1000 yang digelar di Istora Senayan itu, netizen Malaysia menyoroti sorakan yang dilakukan suporter Indonesia. Menurutnya, sorakan itu menjatuhkan mental lawan kala hadapi wakil tuan rumah.

Wakil Malaysia pun diketahui sempat menjadi korban dari sorakan penonton Indonesia. Mereka adalah anak didik dari Herry Iman Pierngadi, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

2. Atmosfer Istora Senayan

Ganda putri Malaysia, Tan/Thinaah, yang berhasil melesat hingga partai puncak Indonesia Open 2025, angkat bicara soal atmosfer tersebut. Mereka mengakui sama sekali tidak mendengar teriakan dari penonton tuan rumah.

“Sebenarnya saat bermain kami sudah tidak mendengar teriakan-teriakan (boo) tersebut. Karena kami hanya fokus pada pertandingan saja. Jadi, kami memang tidak mendengar (teriakan boo). Tidak ada masalah,” kata Pearly Tan usai laga, dikutip Selasa (10/6/2025).

 

