HOME SPORTS NETTING

Lolos Final Indonesia Open 2025, Sabar/Reza Akui Hendra Setiawan Beri Dampak Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |02:01 WIB
Lolos Final Indonesia Open 2025, Sabar/Reza Akui Hendra Setiawan Beri Dampak Besar
Hendra Setiawan bersama Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi. (Foto: Instagram/hendrasansan)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani, mengakui kehadiran Hendra Setiawan sebagai pelatih memberikan dampak besar untuk permainan mereka. Efek Hendra juga menajdi alasan Sabar/Reza berhasil mencapai final Indonesia Open 2025.

Setelah memutuskan pensiun, pria berusia 40 tahun itu memang memilih jalannya sebagai pelatih. Saat ini, Hendra menjadi pelatih untuk Sabar/Reza, yang merupakan pasangan non Pelatnas PBSI.

Sabar/Reza sendiri menampilkan performa gemilangnya dalam satu tahun terakhir. Teranyar, mereka menjadi runner up di Indonesia Open 2025. Di mana itu tak luput dari tangan dingin Hendra.

1. Berkat Kehadiran Hendra

Ganda putra peringkat delapan dunia itu mengakui sosok Hendra sangat memberikan dampak besar. Reza mengungkapkan kalau kali ini program latihan mereka lebih tertata dan mudah dalam mencari lawan sparring.

“Kalau dari dampak signifikannya sih berpengaruh banget ke program latihan. Karena sebelum ada koh Hendra, dulu kita latihan cuma berdua doang, cari sparring juga susah. Sekarang dengan adanya koh Hendra latihan dari segi program itu tertata,” kata Reza di Jakarta, dikutip Rabu (11/6/2025).

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

2. Sabar Sepakat dengan Reza

Hal senada juga diungkapkan oleh Sabar. Pemain kelahiran Sumedang, Jawa Barat itu mengatakan kehadiran Hendra membuat mereka semakin termotivasi. Tak hanya itu, kehadiran Yansen Alpine sebagai pelatih fisik juga memberikan dampak yang signifikan bagi mereka.

“Kurang lebih sama. Kalau dari saya lebih ke faktor experience sama kepercayaan diri,” sambung Sabar.

 

Halaman:
1 2
