Segini Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2025

SEGINI hadiah uang juara Indonesia Open 2025. Hal ini menarik diulas karena ajang Indonesia Open 2025 sudah capai babak final.

Laga final akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada hari ini, Minggu (8/6/2025) mulai pukul 12.00 WIB. Indonesia punya satu wakil tersisa di final, yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

1. Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2025

Juara Indonesia Open 2025 mulai digelar pada 3 hingga 8 Juni 2025. Dilansir dari laman resmi BWF, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 1000 ini menyuguhkan hadiah sebesar USD1,45 juta atau sekira Rp23,6 miliar.

Pembagian hadiah dibagi untuk sejumlah kategori. Untuk kategori tunggal putra dan putri, pemain yang keluar sebagai juara akan mendapat hadiah sebesar USD101.500 atau sekira Rp1,65 miliar.

Jumlah hadiah yang didapat pemain yang mentas di sektor ganda akan berbeda dengan nomor tunggal. Untuk nomor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran, juara akan medapat hadiah sebesar USD107.300 atau sekira Rp1,7 miliar.