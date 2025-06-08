Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Final Indonesia Open 2025: Sabar/Reza Siap Tempur Rebut Gelar Juara, Live di iNews!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |08:53 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Indonesia Open 2025: Sabar/Reza Siap Tempur Rebut Gelar Juara, Live di iNews!
Hendra Setiawan bersama Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. (Foto: Djarum Badminton)
JADWAL siarang langsung final Indonesia Open 2025. Ada satu wakil tersisa Indonesia yang siap tempur hari ini untuk rebut gelar juara, yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Saksikan laga serunya live di iNews.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 1000, yakni Indonesia Open 2025, mencapai babak final pada hari ini. Laga akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (8/6/2025) mulai pukul 12.00 WIB.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

1. Tinggal Tersisa Sabar/Reza

Indonesia hanya memiliki satu wakil di babak final Indonesia Open 2025. Ada ganda putra non-pelatnas PBSI, yakni Sabar/Reza, yang bakal berjuang merebut gelar juara.

Sabar/Reza memastikan diri lolos ke final usai susah payah kalahkan wakil Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee. Laga dimenangkan dalam pertarungan tiga game yang berakhir dnegan skor 21-18, 12-21, dan 21-18.

Di final, Sabar/Reza akan hadapi lawan berat lainnya. Mereka adalah unggulan kelima dari Korea Selatan, yakni Kim Won-ho/Seo Seung-jae.

Sabar/Reza perlu waspada jelang melawan Kim/Seo. Pasalnya, pasangan Korea Selatan itu lolos ke final setelah kalahkan wakil lain Tanah Air, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dengan skor 21-18, 19-21, dan 23-21.

Laga final ini pun akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan. Tak ayal, menarik menantikan laga tersebut.

 

