HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Final Indonesia Open 2025 di iNews: Peluang Sabar/Reza Juara di Rumah Sendiri!

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |12:33 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Indonesia Open 2025 di iNews: Peluang Sabar/Reza Juara di Rumah Sendiri!
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung final Indonesia Open 2025 di iNews. Saksikan sederet laga seru, termasuk perjuangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, untuk juara di rumah sendiri.

Ya, Sabar/Reza menciptakan kejutan besar di ajang prestisius Indonesia Open 2025. Bertanding di hadapan ribuan pendukung setia di Istora Senayan, Jakarta, Sabar/Reza sukses menembus partai puncak setelah menyingkirkan wakil Malaysia.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Dalam laga final yang digelar hari ini, akankah Sabar/Reza tampil impresif melawan pasangan unggulan asal Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae? Penasaran bagaimana keseruan wakil ganda putra merebut podium juaranya?

Dukung jagoan Indonesia di final BWF Super Series 1000, Indonesia Open 2025, hari ini, Minggu (8/6/2025) pukul 11.50 WIB. Live di iNews Premium Sports.

(Djanti Virantika)

