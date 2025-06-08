Jadwal Siaran Langsung Final Indonesia Open 2025 di iNews: Peluang Sabar/Reza Juara di Rumah Sendiri!

JADWAL siaran langsung final Indonesia Open 2025 di iNews. Saksikan sederet laga seru, termasuk perjuangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, untuk juara di rumah sendiri.

Ya, Sabar/Reza menciptakan kejutan besar di ajang prestisius Indonesia Open 2025. Bertanding di hadapan ribuan pendukung setia di Istora Senayan, Jakarta, Sabar/Reza sukses menembus partai puncak setelah menyingkirkan wakil Malaysia.

Dalam laga final yang digelar hari ini, akankah Sabar/Reza tampil impresif melawan pasangan unggulan asal Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae? Penasaran bagaimana keseruan wakil ganda putra merebut podium juaranya?

Dukung jagoan Indonesia di final BWF Super Series 1000, Indonesia Open 2025, hari ini, Minggu (8/6/2025) pukul 11.50 WIB. Live di iNews Premium Sports.

(Djanti Virantika)