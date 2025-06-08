Gagal Jumpa Fajar/Rian di Final, Sabar/Reza Makin Termotivasi Juara Indonesia Open 2025

JAKARTA - Pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani, menjadi satu-satunya perwakilan Tanah Air di final Indonesia Open 2025. Meski menanggung beban berat, Sabar/Reza tetap optimistis bisa juara di final turnamen super 1000 pertama mereka.

Sabar/Reza memastikan langkahnya ke partai puncak usai bungkam wakil Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 7 Juni 2025 malam WIB. Mereka mengalahkan anak didik Herry Iman Pierngadi lewat pertarungan tiga gim dengan skor akhir 21-18, 12-21, dan 21-18.

1. Senang Bukan Main

Selepas laga, Sabar sangat senang karena untuk pertama kalinya bisa mencapai partai final di turnamen berlevel Super 1000 bersama Reza. Terlebih, mereka melangkah sampai sejauh ini dalam kondisi yang kurang bugar lantaran Reza sedang mengalami cedera.

“Alhamdulillah bersyukur bisa memenangkan pertandingan. Ini bukan pertandingan yang mudah buat kami berdua dengan kondisi yang sudah diketahui,” kata Sabar usai pertandingan, Minggu (8/6/2025).

“Ini adalah final super 1000 pertama dan senang sekali,” sambungnya.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Reza mengakui bahwa kondisinya tidak fit sejak babak pertama. Namun, dia memiliki tekad besar untuk menampilkan performa terbaiknya sehingga bisa meraih hasil manis.

“Kondisi kurang lebih sama dari babak pertama. Tapi hari ini saya rasa sudah di semifinal dan tanggung kalau tidak dimaksimalkan. Hari ini saya mau fight apapun hasilnya, saya senang dan bersyukur,” terang Reza.