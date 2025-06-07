Hasil Kualifikasi MotoGP Aragon 2025: Marc Marquez Raih Pole Position, Francesco Bagnaia Posisi 4

ALCANIZ - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat di Kualifikasi MotoGP Aragon 2025, pada Sabtu (7/6/2025) sore WIB. Beraksi di Sirkuit Aragon, Alcaniz, Spanyol, Marquez yang mencatatkan waktu 1 menit 45,704 detik itu berhak merebut pole position.

Marquez berarti akan mengawali sprint race dan balapan utama dari urutan paling depan. Sementara posisi kedua dikuasai sang adik, Alex Marquez (Gresini Ducati), peringkat ketiga menjadi milik Franco Morbidelli (Pertamina VR46), dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di urutan keempat.

Jalannya Sesi Kualifikasi

Sebanyak 12 pembalap melakoni sesi kualifikasi 1 (Q1). Mereka semua memperebutkan dua posisi teratas untuk bisa melanjutkan perjuangannya ke sesi kualifikasi 2 (Q2) guna bersaing memperebutkan pole position.

Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, langsung memimpin Q1 dengan catatan waktu 1 menit 47,078 detik. Rider berjuluk El Diablo itu diikuti oleh Fabio Di Giannantonio (VR46).

Di tiga menit waktu tersisa, Quartararo mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 46,631 detik. Kemudian pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez merangsek ke posisi kedua.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Di Giannantonio membuat kejutan di akhir-akhir Q1 dengan mencatat waktu tercepat 1 menit 46,610 detik. Pada akhirnya, dia dan Quartararo berhak melanjutkan perjuangannya ke sesi Q2.

Pada sesi Q2, Marc Marquez langsung tancap gas dan memimpin dengan waktu 1 menit 45,986 detik. Alex Marquez dan Pedro Acosta mengekor di posisi kedua dan ketiga.