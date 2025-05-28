Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Segini Gaji Pembalap F1 Termahal Lewis Hamilton di Ferrari

Rizky Darmawan , Jurnalis-Rabu, 28 Mei 2025 |22:53 WIB
Segini Gaji Pembalap F1 Termahal Lewis Hamilton di Ferrari
Lewis Hamilton kala membela Scuderia Ferrari. (Foto: Scuderia Ferrari)
A
A
A

SEGINI gaji pembalap F1 termahal, Lewis Hamilton, di Ferrari. Pendapatannya yang besar membuat Hamilton jadi salah satu pembalap F1 terkaya sepanjang masa setelah sang legenda, Michael Schumacher.

Lewis Hamilton telah mencatatkan namanya sebagai salah satu pembalap Formula 1 paling sukses sepanjang masa. Dengan tujuh gelar juara dunia yang disabet bersama Mercedes, ia berhasil menyamai rekor legenda Michael Schumacher.

Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/f1)

Tak hanya itu, Hamilton juga memecahkan rekor kemenangan Schumacher dengan meraih 105 kemenangan balapan. Dia mengungguli 91 kemenangan yang dimiliki pembalap Jerman tersebut.

Pencapaian Hamilton tidak hanya membuatnya dikagumi di dunia balap, tetapi juga menimbulkan rasa penasaran mengenai pendapatannya. Khususnya, setelah keputusannya pindah dari Mercedes ke Ferrari pada 2025, gajinya pun menjadi sorotan.

Gaji Lewis Hamilton di Ferrari

Gaji Hamilton di Ferrari menjadikannya salah satu pembalap dengan bayaran tertinggi dalam sejarah tim asal Italia tersebut. Sebagai perbandingan, pendapatannya jauh lebih tinggi daripada rekan setimnya, Charles Leclerc, yang memperoleh USD34 juta (sekira Rp559 miliar) per tahun.

Dilansir dari Planet F1, Rabu (28/5/2025), Lewis Hamilton di Ferrari menerima gaji pokok sebesar USD60 juta per tahun atau sekira Rp987 miliar. Namun, ia masih kalah dari rival utamanya, Max Verstappen, yang digaji USD65 juta (sekira Rp1,069 triliun) oleh Red Bull.

 

