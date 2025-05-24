Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Honda Dituduh Bakal Bajak Jorge Martin, Alberto Puig: Bodoh jika Kami Tak Tertarik dengan Juara Dunia MotoGP

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 24 Mei 2025 |08:49 WIB
Honda Dituduh Bakal Bajak Jorge Martin, Alberto Puig: Bodoh jika Kami Tak Tertarik dengan Juara Dunia MotoGP
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
NASIB pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin di MotoGP 2026 semakin tidak jelas setelah ada isu ia akan cabut di akhir musim nanti. Honda lantas dikaitkan dengan Martin, menariknya pihak pabrikan asal Jepang tersebut tak menipis tertarik dengan rider asal Spanyol itu.

Menurut manajer Honda HRC Castrol, Alberto Puig, pihaknya akan sangat bodoh jika mengatakan tertarik dengan Martin. Pasalnya Martin adalah sang juara dunia MotoGP 2024 dan Puig percaya tak mungkin ada tim yang tak mau merekrut pembalap sehebat itu.

1. Akui Tertarik dengan Martin

Puig mengakui Martin adalah pembalap hebat, karenanya ia merasa Honda siap menampung rider tersebut jika memang tersedia. Sayangnya, Martin masih terikat kontrak dengan Aprilia hingga MotoGP 2026, karena itu Honda takkan bergerak mendekati sang juara dunia MotoGP 2024 tersebut.

"Ada kemungkinan (merekrut Martin), ada rumor di paddock dan kami masih perlu melihat apa yang terjadi. Honda adalah perusahaan yang menginginkan pembalap yang ingin datang dan membalap untuk kami,” jelas Puig, melansir dari Crash, Sabtu (24/5/2025).

Jorge Martin melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
“Itu (pembalap yang ingin bela Honda) adalah prioritas nomor satu di tim kami. Ini adalah periode di mana kami masih menunggu dan memeriksa kemungkinan apa saja yang ada,” tambahnya.

"Tetapi saat ini, saya akan berbohong kepada Anda jika saya mengatakan kami memiliki rencana yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Jika Anda tidak tertarik (dengan Martin), Anda bodoh,” jelas Puig.

2. Bukan Cara Honda

Martin memang diisukan bakal meninggalkan Aprilia karena tak cocok dengan motor RS-GP. Menanggapi kabar itu, Puig percaya tak hanya Honda yang siap menerima Martin, sebab dengan statusnya yang merupakan juara dunia MotoGP, maka setiap tim juga siap menampung Martinator –julukan Martin.

 

